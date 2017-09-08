"Rakibimiz İspanya; işimiz çok çok zor"

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Gökhan German, Letonya'ya 89-79 mağlup olan ve son 16'da İspanya'yla eşleşen Milli Takım'ın işinin zor olduğunu yazdı.

Ay-yıldızlıların Letonya karşısındaki performansını "Bu kez Furkan Korkmaz'dan hiç katkı gelmedi; Cedi ve Melih hücumda yalnız kaldı" sözleriyle yorumlayan German, Letonya'nın kaptanı Janis Blums'un etkili oyununa dikkati çekti.

Gökhan German'ın 8 Eylül 2017'de Fanatik'te "Biz gibi oynamadık" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Milli takım dün 4 maç bizi alıştırdığı basketbolu oynayamadı maalesef. Letonya bir hücum takımı. Onları atarak değil, savunarak yenebiliriz. Bizi de şu ana kadar ayakta tutan savunmada gösterdiğimiz agresiflikti.

Ama maça öyle bir başladık ki, Letonya elini kolunu sallaya sallaya potamıza gitti. Porzingis’i tutamadık tamam ama, diğerleri de çok rahat oynadı.

Blums düne kadar 14’te 2 üçlük atmış ama Avrupa’nın en iyi şutörleri arasında yer alır. Kariyerinin sonunda, bizi bitiren isimlerin başında geldi. Bu kez 5/7 ile üçlük attı.

Savunma sertliğimiz istediğimiz seviyede değildi, hücumda da Cedi ve Melih çok yalnız kaldı.

Skor atan sadece 2 kişiyle de bu seviyelerde maç kazanılmaz.

Serbest atış yüzdemiz de belirleyici oldu.

Dönem dönem geri gelmeye çalıştık, geldik de ama 25 serbest atışın, 9’unu kaçırdık. Onlar ise 24’te 22 attı.

Onlar kadar atsak maç kafa kafaya gelecek.

Düne kadar hep rakipler bizden fazla top kaybı yapmıştı, bu kez biz yaptık. 13’e 11...

Letonya 28 saha içi isabet bulmuş, 28 asist yapmış. Düşünün ne kadar rahat ve kolay hücum ettiklerini...

Bizim asist sayımız ise 11...

Hâl böyle olunca, yani bizi biz yapan özelliklerimizi sahaya yansıtamayınca da yenilgi kaçınılmaz oldu.

Yine de taraftar desteği, Cedi’nin enerjisi ile oyunun içine girmeye çalıştık ama Kerem Tunçeri’nin aldığı gereksiz teknik faul, Sinan’ın en kritik anlarda yaptığı top kayıpları, savunmada adamını kaçırması, buna rağmen ısrarla oyunda kalması da çok az olan umutlarımızın tükenmesine neden oldu.

Furkan Korkmaz bu kez hiç katkı yapmadı. Semih, Porzingis savunmasında çok başarısız oldu. Zaten böyle oynadığımız için kazanmayı da hak etmemiştik.

Şimdi rakibimiz İspanya. İşimiz çok çok zor. Sanırım ilerlememiz için artık mucize gerekecek.