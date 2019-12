-RAKI ŞİŞESİNDEN DE BETERLERİ VAR ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta, takımların sergilediği futbol ve alınan sonuç kadar, sahaya rakı şişesi atılması da gündemi meşgul ederken, Türk Telekom Arena'da yaşanan bu akıl almaz olay, dünyanın farklı ülkelerinde seyircilerin sahaya attığı birbirinden ilginç cisimleri akıllara getiriyor. Dünya genelindeki futbol müsabakaları bugüne kadar, domuz kafasından, kuzu buduna, scooterdan, bilardo topuna, hatta sahte olduğu sonradan anlaşılan el bombasına kadar birbirinden ilginç cismin sahaya fırlatılmasına sahne oldu. Yabancı cisimlerden bazıları rakip oyuncu ya da teknik adamlara zarar vermesi amacıyla atılırken, bazıları da protesto amacıyla fırlatıldı ve yeşil sahalarda ilginç görüntüler oluştu. -FİGO'YA DOMUZ KAFASI- Barcelona'dan 2000'de ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Portekizli Luis Figo'ya Barcelona taraftarlarının 2002 yılında attığı domuz kafası bu cisimlerin en ünlülerinden biri oldu. 5 yıl oynadığı Barcelona'da efsane oyuncular arasına giren Figo'nun 2000 yılında Real Madrid'e transfer olmasından hoşnut olmayan Barça taraftarları, sahaları Nou Camp'da oynanan her Real Madrid maçında Portekizli oyuncuyu protesto etti. Nou Camp'da 2002'de oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçta unutulmaz bir an yaşandı. Her korner ve taç kullanışı sırasında Figo'ya şişe ve çakmak fırlatan taraftarlar, korner atmaya hazırlanan Portekizli yıldıza bir domuz kafası fırlattı. Domuz kafası, Figo'nun birkaç metre yanına düştü. Barcelona yetkililerinden Jose Maria Minguella'nın maçtan sonra, taraftarlarının masum olduğunu iddia ederek, ''Biz Barcelona'da domuz yemeyiz bile'' demesi yeterli olmadı ve Barcelona kulübüne ceza verildi. -EL BOMBASI- İngiltere 2. Ligi'nde 6 Haziran 1966'da oynanan Brentford-Millwall maçında sahaya el bombası atıldı. Brendtford kalecisi Chic Brodie, ceza sahasına atılan bombayı eline alıp inceledi ve sahanın dışına attı. Polis yetkilileri bombayı kum dolu bir kovaya koyarak karakola götürdüler. İncelemede bombanın sahte olduğu anlaşıldı, ancak bundan haberi olmayan bazı gazeteler, ''El bombası futbolu utanca boğdu'' ve ''Futbol savaşa gidiyor'' başlıklarıyla çıktı. -İNTER TARAFTARI SCOOTER FIRLATTI- İtalya'nın İnter takımının taraftarları kendi sahalarında oynadıkları bir maçta sahaya ''scooter'' fırlatarak, sahaya atılan yabancı cisimlere bir de motorlu taşıt ekledi. Seria A'da İnter'in San Siro stadında Atalanta ile oynayacağı maçtan önce bir Atalanta taraftarının ''scooter''ını çalan İnterli taraftarlar, scooter'ı stada sokmayı başardı. ''Scooter''ı San Siro'nun üst tribünlerine getiren İnterli taraftarlar, önce motosikleti yakmayı denedi. Fakat bunu başaramayan taraftarlar, ''scooter''ı sahaya ulaşması umuduyla stadın alt kısmındaki boş bir bölüme doğru fırlattı. -NORVEÇ'TE BİLARDO TOPU- Norveç'in Brann takımının taraftarları İngiltere'nin Everton takımıyla 2008'de yaptıkları UEFA Kupası maçında rakip takımın kalecisi Tim Howard'ı yabancı madde yağmuruna tuttu. Brann taraftarlarının attığı cisimler arasında ''8 numaralı'' siyah bir bilardo topu da bulunuyordu. UEFA, 2-0 Everton'ın kazandığı maçta taraftarları sahaya giren iki takıma da ceza verdi. Brann 10 bin, Everton 3 bin 200 avro para cezasına çarptırıldı. Norveç'in Bergensavisen gazetesi bilardo topuna manşetten yer verdiği haberinde ''skandal'' başlığını kullandı. -KUZEY İRLANDA'DA KUZU BUDU- Kuzey İrlanda Premier Ligi'nde 2008'de Ballymena United ve Distillery takımları arasında yapılan maçta sahaya kuzu budu atıldı. 2-1 Ballymena üstünlüğüyle giden maçta, uzatmanın 9. dakikasında Distillery'nin beraberlik golünü bulmasına sinirlenen Ballymena taraftarları ellerine geçeni sahaya fırlatmaya başladılar. 2-2 biten ve oyuncular arasında da itiş-kakışın çıktığı maçın son anlarında sahaya atılan şişe, koltuk gibi yabancı maddeler arasında bir de kasaptan alındığı tahmin edilen kuzu budu bulunuyordu. İki takımın teknik direktörünün de birbirine girdiği maçın bitişinde hakem, sahadan polisin koruması altında ayrıldı. Hayvanları koruma dernekleri olayı kınadı. -TENİS TOPLARI- Futbol maçlarında yüzlerce tenis topunun sahaya fırlatıldığı 2 maç bulunuyor. 1997'de İngiltere'nin Hull City takımını tenis oyuncusu David Lloyd satın almıştı. Hull City'nin rugby takımının da başkanlığını yapan Lloyd'un yönetimi taraftarları memnun etmemişti. Lloyd'un bir röportajında Hull kentinde yaşayanlar için ''işe yaramazlar'' ifadesini kullanması ve projelerinin reddi halinde iki kulübü da kapatacağı tehdidinde bulunması Hull taraftarları için bardağı taşıran son damla oldu. Hull'un Reebox Stadı'nda Lig Kupası'nda oynadığı Bolton maçında taraftarlar sahaya, hem protesto, hem de basının ilgisini çekmek amacıyla yüzlerce tenis topu fırlattı. Protesto işe yaradı ve Lloyd, 1998'de kulübü sattı Benzer bir protesto, 7 Kasım 2010'da İsviçre'de yapıldı. Birinci ligde oynanacak Basel-Luzern maçı, İsviçreli tenisçi Roger Federer ile Sırp Novak Djokoviç arasında oynanacak ATP Basel turnuvası finaliyle aynı saate denk geliyordu. Bunun üzerine İsviçre televizyonu futbol maçının öğle saatlerinde oynanmasına karar verdi ve bu karar iki takım taraftarlarını çileden çıkardı. Ligde ilk 2 sırayı paylaşan Basel ve Luzern taraftarları protesto için anlaştılar. Görevliler yüzlerce tenis topunun stada sokulduğunu fark etmedi ve maçın başında taraftarlar ellerindeki topları sahaya fırlattı. Sahada futbol oynanamayacak hale gelince hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Saha temizlenip maç başlayınca ikinci dalga tenis topu yağmuru başladı ve maç yeniden durdu. Basel, son dakikada attığı golle Luzern ile 1-1 berabere kaldı, Federer de Djokoviç'i 2-1 yenerek şampiyon oldu. -KEREVİZ SAPI- İngiltere'de sahaya fırlatılan ilginç maddeler arasında kereviz sapı da yer alıyordu. Özellikle Chelsea taraftarları sahaya kereviz sapı fırlatmalarıyla tanınıyordu. 1980'den beri geleneksel olarak sahaya kereviz sapı fırlatan Chelsea taraftarlarının bu geleneği o dönem yaptıkları bir tezahürattan esinlenerek başlattıkları sanılıyor. 2007'de bir Arsenal maçında rakip oyunculara kereviz fırlatılmasının ardından yetkililer, sahaya kereviz fırlatılmasını yasakladı. Futbol Federasyonu, özellikle ''sahaya kereviz de dahil yabancı madde atılması yasaktır'' ifadesini içeren bir karar aldı. Bu, kerevizin İngiltere'deki statlarda ilk yasaklanışı değildi. 1996'da Gillingham taraftarlarının attığı kerevize basan bir kalecinin hakeme şikayette bulunmasının ardından da stada kereviz sokulması yasaklanmıştı. -GAZZA'YA ÇİKOLATA- İngiltere'nin 1980'lerin sonunda ve 1990'lardaki en popüler oyuncularından olan ''Gazza'' lakaplı Paul Gascoigne, Newcastle'da oynadığı dönemdeki bir röportajında Mars çikolatalarını çok sevdiğini söylemişti. 1988'de Gazza Tottenham'a transfer oldu. Deplasmandaki ilk Newcastle maçında Newcastle taraftarı Gazza'yı Mars çikolatası yağmuruna tuttu. Saha içi ve dışındaki aykırı hareketleriyle bilinen Gazza, bu protesto karşısında istifini bozmadı ve çikolatalardan birinden büyük bir ısırık aldı. -TAVŞAN- Futbol maçlarında sahalara canlı hayvanlar da bırakıldı. Kıbrıs Rum Kesimi'nde Apoel-Omonia maçında Omonia taraftarları stada soktukları tavşanları sahaya saldı. Omonia taraftarları Apoel taraftarlarına turuncu tavşanlar lakabıyla sesleniyor. Türkiye'de de geçen yıl Akhisar Belediyespor-TKİ Tavşanlı Linyitspor maçında, bir taraftara stada soktuğu ve ''kulaklarından tuttuğu tavşanı sahaya düşürdüğü'' gerekçesiyle 1.505 lira para cezası verildi. -DEMİR ÇUBUK- 1989'da UEFA Kupası çeyrek finalinde Hollanda'nın Ajax takımıyla Avusturya'nın Austria Wien'in mücadelesi sırasında sahaya demir bir çubuk fırlatıldı. Ajax, taraftarlarının Austria Wien kalecisine attığı çubuk nedeniyle 1 yıl süreyle Avrupa kupalarından men edildi. -DİĞER YABANCI CİSİMLER- Futbol maçlarında sahaya atılan diğer yabancı cisimler arasında, yapay penisler, şekerli çörekler (donut), havuç, viski şişesi, parfüm şişesi, ketçap şişesi, cep telefonu, tahta parçaları, ayakkabı ve çorap da bulunuyor. Türkiye'deki maçlarda da rastlanıldığı gibi, koltuk, pet şişe, yumurta ve taş da birçok maçta sahaya fırlatılan cisimler arasında.