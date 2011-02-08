-RAKI ŞİŞESİNDEKİ ÖRÜMCEĞE 500 LİRA TAZMİNAT ZONGULDAK (A.A) - 08.02.2011 - Zonguldak'ta, bir tüketiciye, satın aldığı rakının içinde örümcek olduğu iddiasıyla açtığı davada, 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Alınan bilgiye göre, 2009'un Ağustos ayında M.Ç'nin işlettiği bayiden rakı satın alan Atakan Karalı'nın, evde misafirleriyle içkiyi içtiği sırada şişenin içinde 2 örümcek fark etmesi üzerine Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı manevi tazminat davasının karar duruşması yapıldı. Atakan Karalı'nın avukatı Süleyman Aktaş'ın hazır bulunduğu duruşmada, davalılar M.Ç. ile rakıyı üreten şirketin avukatları katılmadı. Mahkeme heyetinin son görüşünü sorduğu Karalı'nın avukatı Aktaş, ''Bilirkişi raporuyla söz konusu şişeye müvekkilimin müdahalesinin olmadığı belirlenmiştir. Davamızın kabulünü istiyoruz'' dedi. Dosyayla ilgili herhangi incelemeyi gerektiren husus olmadığına kanaat getiren mahkeme heyeti, davacının rakıya ödediği 25,90 lira bedelin yanı sıra 500 lira manevi tazminatın davalılardan alınarak Karalı'ya verilmesine karar verdi. Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Atakan Karalı, 2009'un ağustos ayında M.Ç'nin işlettiği bayiden satın aldığı rakının şişesinde 2 adet örümcek fark etmiş, iş yerine geri götürdüğü rakının geri alınmaması üzerine durumu avukatına aktarmıştı. Avukat Süleyman Aktaş, rakıyı üreten şirket ile ilgili bayinin sahibine, müvekkilinin içkiye ödediği 25,90 lira bedelin yanı sıra 7 bin lira manevi tazminat ödemesi amacıyla 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açmıştı.