Rakı incelemesi geçiren öğretmenlere bu kez de 'Gezi' incelemesi

Antalya'da 3.5 yıl önce düzenledikleri piknikte mangal yakıp rakı içen ve 'Lisede ahlaksızlık' başlığıyla Yeni Akit gazetesinde haber olan öğretmenler hakkında bu kez Gezi olaylarına katıldıkları ve öğrencileri teşvik ettikleri suçlamasıyla inceleme başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Çınar’ın haberine göre, İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülen incelemede, Antalya Lisesi Müdürü N.Ö. ile öğretmenler M.K., S.E, C.Ö, D.Ö, T.Ç., Ö.Ü. ve M.B.Ö, öğrencilerini Gezi eylemlerine katılmaya yönlendirmek, AKP İl Binası’nı taşlamaya teşvik etmek, bu süre zarfında okula gelmeyen öğrencilerin devamsızlıklarını izne çevirmekle suçlandı. İnceleme kapsamında bazı öğretmenlerin Facebook sayfalarındaki paylaşım ve fotoğrafları da kullanıldı. Öğretmenlerin ifadelerinin alınması sırasında, Facebook'ta motoruyla fotoğrafı bulunan bir öğretmene, "Gezi Parkı olaylarına bu motorla mı gittin?" diye soruldu. Hesabında Eğitim-Sen'in 3-4 Haziran’daki grevini duyuran bir öğretmene de "Facebook'ta 1016 arkadaşın var ve bunların 900'e yakını öğrencin, bu doğru mu?" denildi. Öğretmenlerden 5’i hakkında daha önce de Gezi incelemesi başlatılmıştı.

Tazminat kazandılar

11 öğretmen, 3.5 yıl önce aileleriyle birlikte düzenledikleri piknikte mangal yapıp, rakı içmiş, Facebook sayfalarından da fotoğraflarını paylaşmıştı. Aradan 2.5 yıl geçtikten sonra ise bir gazetede öğretmenlerin fotoğrafıyla 'Lisede ahlaksızlık' başlığıyla bir haber yayınlanmıştı. Öğretmenlerin öğrencilerle birlikte alkol aldıkları iddiası üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme başlatmıştı. İl Eğitim Denetmenleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, öğretmenlerin 12 Haziran 2010’daki pikniğe okul öğrencilerini kesinlikle götürmedikleri, olayın okul öğrencileri ile hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştı. Öğretmenler hakkında herhangi bir soruşturmaya gerek olmadığına karar verilmişti. Kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle Antalya 7'nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açan öğretmenler, gazeteden toplam 7 bin 500 TL tazminat kazanmıştı.

Eğitim-Sen: rövanş

Eğitim- Sen Antalya Şubesi Başkanı Kadir Öztürk, haklarında inceleme başlatılan öğretmenlerin, bu incelemenin rakı olayında üzerlerine atılan haksız iftiraları hukuk yoluyla bertaraf etmelerinin ardından ve Gezi olaylarının üzerinden 10 ay geçtikten sonra başlatılmasını, rakı olayının rövanşı ve kasıtlı bir durum olduğunu söyledi. Öztürk, "Arkadaşlarımıza yönelik yeni bir saldırı başlatılmıştır. Bu saldırılara karşı direnç göstereceğimiz bilinmelidir" dedi.