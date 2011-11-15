-Rakette kazanan ve kaybedenler ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Kadınlar teniste sezona, Wimbledon'ı kazanarak kariyerindeki ilk Grand Slam zaferini elde eden, çıkışını WTA Championships şampiyonluğuyla süsleyen ve bir yıl içinde 32 basamak birden yükselerek WTA listesinde 2. sıraya yerleşen Çek Petra Kvitova damgasını vurdu. Bu yıl oynadığı 73 maçın 60'ını kazanan ve sezonu 6 şampiyonlukla kapatan 21 yaşındaki Kvitova, gerek elde ettiği başarılar, gerekse oyun hakimiyetiyle sezonun en parlak ismi olarak göze çarptı. Kvitova, bu başarıları sayesinde yılın kadın tenisçisi unvanına da layık görüldü. WTA 2010 sıralamasının Grand Slam şampiyonluğu olmayan lideri Caroline Wozniacki, 4 büyük turnuvadan herhangi birini bu yıl da kazanamamasına rağmen listenin zirvesindeki yerini korumayı başardı. Wozniacki, bu yıl 6 turnuvayı kazanarak kariyerindeki 18. şampiyonluğunu elde etti. Dünya sıralamasının eski bir numarası Dinara Safina'nın, sakatlığı nedeniyle aktif sporculuğu bıraktığını açıklaması yılın üzüntü yaratan haberlerinden biri oldu. Fransa Açık'ta 2008 ve 2009, Avustralya Açık'ta ise 2009 yılında final oynayan, ancak kariyerine Grand Slam şampiyonluğu ekleyemeyen Safina, ayrılık kararıyla kortları, hem oyunu hem de tavırlarıyla ilgi çeken bir oyuncudan yoksun bırakmış oldu. 2010'da Wimbledon'ı kazanmasının ardından bir restoranda cam kırığına basarak kendisini yaralayan ve daha sonra akciğer embolisi nedeniyle tedavi gören Serena Williams'ın kortlara dönmesi beklenenden uzun sürdü. Sezon başında katılmayı planladığı Hopman Cup ile Avustralya Açık'tan çekilen ve neredeyse bir yıl aradan sonra katıldığı ilk turnuva olan Wimbledon'da son 16'ya kalma başarısını gösteren Serena Williams, WTA listesinde 175'inciliğe kadar geriledi. Williams, daha sonra ABD Açık'ta sırasıyla Bojana Jovanovski, Michaella Krajicek, Victoria Azarenka, Ana Ivanovic, Anastasia Pavlyuchenkova ve Caroline Wozniacki'yi yendi. Amerikalı tenisçi, finalde Samantha Stosur'a 6-2 ve 6-3 kaybetti. Son maçını ABD Açık'ta Stosur'a karşı oynayan Williams, bu yıl oynadığı 25 karşılaşmanın sadece 3'ünden yenik ayrıldı. Sezonu 2 şampiyonlukla, WTA listesinin 12. sırasında tamamlayan Serena Williams, sakatlığı göz önüne alındığında kendisini yılın kazanan ve kaybedenleri listesinden uzak tutmuş oldu. 2011 yılında kardeşi Serena ile aynı kaderi paylaşan Venüs Williams, neredeyse tüm sezonu sakatlık ve hastalıklarla boğuşarak geçirdi. Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın 3. turunda sakatlanan Venüs Williams, iyileşmesinin uzun sürmesi nedeniyle sezon programına dahil ettiği birçok turnuvaya katılamadı. Kendisini Wimbledon'da hazır hisseden Venüs Williams, burada 4. tura kadar çıkabildi. Bu tarihten sonra bu kez hastalığı nedeniyle korta çıkamayan Williams, sezonun son maçını ABD Açık'ta oynadı. Burada ilk turu geçen Venüs Williams, rahatsızlığı nedeniyle ikinci tur maçına çıkamadı. Sjögren sendromu nedeniyle sezonun geri kalanında maç yapamayan tenisçi, yılı WTA listesinin 103. sırasında tamamladı. Williams kardeşlerden sonra eski kuşağın bir diğer temsilcisi olan Belçikalı Kim Clijsters da sezona müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra sakatlığı nedeniyle düşüş yaşayan tenisçiler arasında yer aldı. Bu sezon sadece 14 turnuvaya katılan ve tek şampiyonluğuna, sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ta ulaşan Kim Clijsters, 3. sırada başladığı sezonu 13. sırada tamamladı. Tüm Grand Slam turnuvalarını farklı tenisçilerin kazandığı 2011 sezonunda yılın kazananları ve kaybedenleri şöyle: -Yılın kazananları- Caroline Wozniacki (1) ---------------------- Kariyerine bu yıl da bir Grand Slam şampiyonluğu ekleyemeyen Wozniacki, sezonu WTA listesinin zirvesinde tamamlayarak, yılın kazananları arasında yer almayı başardı. 11 Temmuz 1990 doğumlu tenisçi, bu yıl katıldığı 22 turnuvanın 6'sında şampiyonluğa ulaştı. 6 yıllık profesyonel sporcu kariyerinde 18. turnuvasını kazanan Wozniacki, bu sezon oynadığı 80 maçın 63'ünü galip bitirdi. Avustralya Açık'ta yarı final, Fransa Açık'ta 3. tur, Wimbledon'da 4. tur ve ABD Açık'ta yarı finale çıkma başarısını gösteren Danimarkalı tenisçi, bu yıl katıldığı turnuvalardan 4 milyon 065 bin 581 dolar kazandı. Petra Kvitova (2) ----------------- 2010 sezonunu 34. sırada tamamlayan Petra Kvitova, bu sezon elde ettiği başarılarla Çek tenisinin gururu oldu ve bir sezonda 32 basamak atlayarak yılı 2. sırada tamamladı. 8 Mart 1990 doğumlu tenisçi, bu yıl katıldığı 19 turnuvanın 6'sında şampiyonluğa ulaştı. 5 yıllık profesyonel sporcu kariyerinde daha önce sadece bir turnuva kazanan tenisçi, bu sezon oynadığı 73 maçın 60'ından galip ayrıldı. Wimbledon'ı kazanarak kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde eden Kvitova, Avustralya Açık'ta çeyrek final ve Fransa Açık'ta 4. tura yükselme başarısını gösterdi, ABD Açık'a ilk turda veda etti. Çek tenisçi, bu yıl katıldığı turnuvalardan 5 milyon 145 bin 943 dolar kazandı. Li Na (5) --------- 2010 yılının 10 numarası Li Na, bu yıl Fransa Açık'ı kazanarak hem kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etmiş oldu hem de bu başarıyı sağlayan ilk Asyalı tenisçi unvanını aldı. 26 Şubat 1982 doğumlu tenisçi, bu yıl katıldığı 18 turnuvanın 2'sinde şampiyon oldu. 12 yıllık profesyonel sporcu kariyerinde 5 şampiyonluğu bulunan Çinli tenisçi, bu sezon oynadığı 49 maçın 32'sini kazandı. Sezonu WTA listesinin 5. sırasında tamamlayan Li Na, Avustralya Açık'ta final oynama başarısını gösterdi, Wimbledon'a 2, ABD Açık'a birinci turda veda etti. Li Na, bu yıl katıldığı turnuvalardan 3 milyon 709 bin 139 dolar kazandı. Samantha Stosur (6) ------------------ 2010 yılının 6 numarası Samantha Stosur, her ne kadar WTA listesinde üst sıralara çıkmayı başaramasa da ABD Açık'ta şampiyon olarak sezonun kazananlar listesinde yer bulmayı başardı. 30 Mart 1984 doğumlu Stosur, bu yıl katıldığı 21 turnuvanın sadece birinde şampiyon olabildi. 12 yıllık profesyonel sporcu kariyerinde 3 şampiyonluğu bulunan Avustralyalı tenisçi, bu sezon oynadığı 68 maçın 45'ini kazandı. Stosur, Avustralya Açık ile Fransa Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösterdi, Wimbledon'a ilk turda veda etti. Tenisçi, bu yıl katıldığı turnuvalardan 3 milyon 476 bin 153 dolar kazandı. Andrea Petkovic (10) -------------------- 2010 yılının 32 numarası Petkovic, bir sezonda 22 basamak atlayarak sezonu 10. sırada kapattı. 9 Eylül 1987 doğumlu Petkovic, bu yıl katıldığı 18 turnuvanın birinde şampiyonluğa ulaştı. 5 yıllık profesyonel sporcu kariyerinde 2 şampiyonluğu bulunan Alman tenisçi, bu sezon oynadığı 71 maçın 54'ünü kazandı. Oyununun yanı sıra sempatik tavırları ve maç sonunda yaptığı kendisine özgü dans ile anılan tenisçi, Avustralya Açık, Fransa Açık ve ABD Açık'ta çeyrek final, Wimbledon'da 3. tura yükselme başarısını gösterdi. Andrea Petkovic, bu yıl katıldığı turnuvalardan 1 milyon 652 bin 271 dolar kazandı. Sabine Lisicki (15) ------------------- 2010 yılında büyük bir düşüş yaşayan ve 179'unculuğa kadar gerileyen Lisicki, bu sezonu 15. sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. 22 Eylül 1989 doğumlu Alman tenisçi, bu yıl katıldığı 21 turnuvanın 2'sini kazandı. 5 yıllık profesyonel sporcu kariyerinde 3 şampiyonluğu bulunan Lisicki, bu sezon oynadığı 66 maçın 48'ini galip bitirdi. Avustralya Açık'ta yer almayan Lisicki, Fransa Açık'ta 2. tur, Wimbledon'da yarı final ve ABD Açık'ta 4. tura yükselme başarısını gösterdi. Sabine Lisicki, bu yıl katıldığı turnuvalardan 967 bin 634 dolar kazandı. -Hayal kırıklıkları- Vera Zvonareva (7) ------------------ 2011 yılına 2. sırada başlayan, ancak sezonu 7. sırada tamamlayan Rus tenisçi, bu yıl beklentileri karşılayamayan isimler arasında yer aldı. 7 Eylül 1984 doğumlu Zvonareva, bu yıl katıldığı 22 turnuvanın 2'sini kazandı. 11 yıllık profesyonel sporcu kariyerinde 12 şampiyonluğu bulunan Zvonareva, bu yıl oynadığı 78 maçın 56'sını galip bitirdi. Zvonareva, Avustralya Açık'ta yarı final, Fransa Açık'ta 4. tur, Wimbledon'da 3. tur ve ABD Açık'ta çeyrek finale çıkma başarısını gösterdi. Rus tenisçi, bu yıl kazandığı turnuvalardan 2 milyon 673 bin 18 dolar kazandı. Jelena Jankovic (14) -------------------- Sırp tenisçi, 8. sırada başladığı sezonu 14. sırada tamamladı. 28 Şubat 1985 doğumlu Jankovic, bu yıl katıldığı 22 turnuvanın hiçbirini kazanamadı. 11 yıllık profesyonel sporcu kariyerinde 12 şampiyonluğu bulunan tenisçi, bu yıl oynadığı 60 maçın 38'ini galip bitirdi. Avustralya Açık'ta 2, Fransa Açık'ta 4, ABD Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren Jankovic, Wimbledon'a ise ilk turda veda etti. Tenisçi, bu yıl katıldığı turnuvalardan 1 milyon 78 bin 418 dolar kazandı. Ana Ivanovic (22) ----------------- Dünyanın eski bir numarası Ivanovic, kendisinden beklenen çıkışı bu yıl da gerçekleştiremedi ve 17. sırada başladığı sezonu 22. sırada tamamladı. 6 Kasım 1987 doğumlu Sırp tenisçi, bu yıl katıldığı 20 turnuvanın sadece birini kazandı. 8 yıllık profesyonel sporcu kariyerinde 11 şampiyonluğu bulunan Ana Ivanovic, bu yıl oynadığı 52 maçın 32'sinden galip geldi. Wimbledon'da 3, ABD Açık'ta 4. tura yükselme başarısını gösteren Ivanovic, Avustralya Açık ile Fransa Açık'a ilk turda veda etti. Sırp tenisçi, bu yıl katıldığı turnuvalardan 746 bin 925 dolar kazandı. Shahar Peer (37) --------------- Sezona 13. sırada başlayan, ancak bir yılda 24 basamak gerileyerek 37. sıraya düşen İsrailli tenisçi, kadınlar teniste hayal kırıklığı yaratan bir diğer isim oldu. 1 Mayıs 1987 doğumlu Peer, bu yıl katıldığı 21 turnuvanın hiçbirini kazanamadı. 7 yıllık profesyonel sporcu kariyerinde 5 şampiyonluğu bulunan Peer, bu yıl oynadığı 44 maçın 23'ünü kazandı. Avustralya Açık'ta 3, ABD Açık'ta 2. tura yükselme başarısını gösteren Peer, Fransa Açık ile Wimbledon'a ilk turda veda etti. İsrailli tenisçi, bu yıl oynadığı turnuvalarda 475 bin 249 dolar kazandı. Aravane Rezai (114) ------------------- Sezona 19. sırada başlayan Fransız tenisçi, yıl içinde 95 basamak geriledi ve yılı 114. sırada kapattı. 14 Mart 1987 doğumlu tenisçi, bu yıl katıldığı 22 turnuvanın hiçbirini kazanamadı. 6 yıllık profesyonel sporcu kariyerinde 4 şampiyonluğu bulunan Rezai, bu yıl oynadığı 39 maçın sadece 16'sını kazanabildi. Rezai, katıldığı her 4 Grand Slam turnuvasına da ilk turda veda etti. Fransız tenisçi, bu yıl katıldığı turnuvalardan 195 bin 345 dolar kazandı.