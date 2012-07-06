Rakel Dink Uludere'deydi

İstanbul'da suikasta kurban giden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeri Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu Köyü'nde, hava saldırısında yaşamlarını yitiren 34 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Kendisi de Şırnaklı olan Rakel Dink, annesinin mezarını da ziyaret etti. Hrant Dink ’in eşi Rakel Dink, dün Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortasu (Roboski) Köyü’ne gelerek, 28 Aralık 2011 tarihinde kaçakçılık için gittikleri Kuzey Irak ’tan dönerken uçakların bombalarıyla yaşamlarını yitiren 34 köylünün ailesini ziyaret etti. Geceyi hayatını kaybeden Nadir Alma’nın evinde geçiren Rakel Dink, bu sabah ise Şırnak’ta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ayan’ı ziyaret etti. TSO Başkanı Osman Geliş ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ayan ile kısa bir görüşme yapan Rakel Dink, daha sonra annesinin mezarını ziyaret etmek için doğduğu Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne bağlı Hesana Köyü’ne gitti.