Rakamlarla Türkiye - Almanya ilişkisi...

Finans ve Risk Yönetimi Uzmanı Dr. Mithat Bülent Özmen, gerilen Türkiye - Almanya ilişkileriyle ilgili olarak "Almanya Çin'den sonra ithalat yaptığımız ikinci en büyük ülke. Yine kabaca toplam ithalatımızın yüzde 10'una karşılık gelecek şekilde, yaklaşık 21 milyar dolar hacimle, ihracatımızın bir buçuk katı kadar ithalatı Almanya'dan yapıyoruz. Buna karşılık Almanya, toplam ithalatının kabaca yüzde 2'sini Türkiye'den yapıyor" dedi.

Özmen'in CNN Türk'te yayımlanan (21 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Almanya ile ilişkilerin gerilmesinin ekonomiye etkisini bugünden yarına kestirmek elbette güç. Ama belli öngörüler yapmak bir o kadar da mümkün.

Buna göre, çok da rakamlara boğmadan temel göstergeler açısından resim şu şekilde:

1. Almanya ile 2016 yılı dış ticaret hacmimiz kabaca 35 milyar dolar seviyesinde. Bu da toplam dış ticaret hacmimizin yüzde 10'una karşılık geliyor.

- Almanya en büyük ihracat pazarımız. 14 milyar dolar ile Türkiye toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu Almanya'ya yapıyor. Buna karşılık Almanya'nın toplam ihracatında Türkiye'nin payı yaklaşık yüzde 2.

- Almanya Çin'den sonra ithalat yaptığımız ikinci en büyük ülke. Yine kabaca toplam ithalatımızın yüzde 10'una karşılık gelecek şekilde, yaklaşık 21 milyar dolar hacimle, ihracatımızın bir buçuk katı kadar ithalatı Almanya'dan yapıyoruz. Buna karşılık Almanya, toplam ithalatının kabaca yüzde 2'sini Türkiye'den yapıyor.

2. Diğer taraftan, Rusya'yla yaşanan kriz sonrası hepimiz gözümüzü bu olağanüstü durumun turizmdeki olası etkilerine çevirmiştik. Şimdi aynı şeyi aynı refleksle Almanya için de düşünüyoruz doğal olarak. 2000'li yıllarda toplam gelen turist içinde Almanya'nın payı yüzde 25 seviyelerindeyken, bu oran zaman içinde azalmış ve yüzde 15 seviyesine oturmuş. Yıllık ortalamada ise 5-6 milyon seviyesinde seyreden bir Alman turist sayısı söz konusu. Bu da, Alman turistlerin yıllık kabaca 3-4 milyar dolar döviz bıraktıkları anlamına geliyor.

3. Son olarak, 2016 yılında Türkiye'ye yapılan doğrudan sermaye yatırımlarında Almanya 500 milyon dolar ile en çok yatırım yapan 6. ülke olmuş. Tabi burada, Almanya'yla birlikte 2016 yılında toplam 2 milyar dolar yatırım yapan ve ilk 6 içinde yer alan Hollanda, Avusturya ve Lüksemburg'a da, Almanya'nın etki alanındaki olası ülkeler olarak not etmekte fayda var.

Sonuç olarak, krizin çıkış nedenlerinden bağımsız olarak; meselenin olası ticari ve mali etkileri en kaba haliyle bu çerçeve içinde cereyan edecektir. Olası menfi sonuçlar iki tarafı da elbette etkileyecektir. Ama daha az ama daha çok.