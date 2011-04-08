Rakamlarla TBMM'nin 23. dönemi

T24



Denetim çalışmaları

Sandalye dağılımı

Meclis bu dönem 548 düzenlemeyi yasalaştırdı. Çıkarılan yasaların 343'ü uluslararası anlaşmaların onaylanmasını içeriyor. Çıkarılan yasaların madde sayısı ise 7 bin 841 oldu.Hükümet, 23. Dönemde (4 Ağustos 2007'den itibaren) Meclise 783 kanun tasarısı sevk etti. Bunların 513'ü yasalaştı. 783 tasarıdan 201'i 22. Dönem'den yenilenirken, 550'si Hükümet tarafından hazırlanarak gönderildi, 29'u bir önceki dönemden, 3'ü ise 23. Dönem içinde Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilenlerden oluştu.Milletvekilleri, hazırladıkları 898 kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.İhtisas ve araştırma komisyonları da bu dönem yoğun şekilde çalıştı. Komisyonların 3 bin 85 saat 4 dakika çalışmasında toplam 54 bin 201 sayfa tutanak tutuldu.23. Dönemde önemli düzenlemeler yasalaştı. Anayasa değişikliğinin yanı sıra, yaklaşık 3 bin maddeli Türk Ticaret ve Borçlar yasaları, Hükümete KHK çıkarma yetkisi veren düzenleme, Yargıtay ve Danıştayda yeni daireler kurulması, Anayasa Mahkemesinin yapısını değiştiren düzenleme, tam gün yasası, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme içeren Torba, bunlar arasında yer aldı.23. Dönemde, yasama çalışmalarının yanı sıra denetim konularına da yer verildi.Milletvekilleri, çeşitli konuların araştırılması için bin 101 araştırma önergesi verdi. Bu önergelerin 134'ü birleştirilerek 14 Araştırma Komisyonu kuruldu.Milletvekillerince sorulan 19 bin 135 yazılı sorunun 9 bin 304'ü, 2 bin 355 sözlü sorunun ise bin 705'i ilgili bakanlarca yanıtlandı.22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde bazı illerde DSP'liler CHP listesinden aday gösterildi. Anayasa Mahkemesince kapatılan DTP'li adayların yanı sıra BBP Genel Başkanlığından ayrılan Muhsin Yazıcıoğlu ile Mesut Yılmaz da bağımsız aday oldu.Seçim sonuçlarına göre TBMM'deki sandalye dağılımı AKP 341, CHP 112, MHP 70, bağımsızlar 26 şeklindeydi ve 1 sandalye de boş bulunuyordu.23. Dönemde, 10 sandalye boşaldı. MHP'den İstanbul Milletvekili seçilen Mehmet Cahit Özönder, mazbatasını alamadan Ankara'da havaalanı yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Daha sonraki dönemde, Osman Yağmurdereli (AKP), Gündüz Aktan (MHP), Muhsin Yazıcıoğlu (BBP), Mustafa Kuş (AKP), Hamza Yanılmaz (AKP) çeşitli nedenlerle vefat etti. AKP Kayseri Milletvekili Abdullah Gül Cumhurbaşkanı, CHP Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu ise Aydın Belediye Başkanı oldu.DTP'nin Anayasa Mahkemesince kapatılmasının ardından bu partiye mensup milletvekilleri BDP'ye geçti, Ufuk Uras'ın (İstanbul) katılımıyla bu parti TBMM'de grup kurdu. DTP'nin kapatılması kararıyla Ahmet Türk (Mardin) ve Aysel Tuğluk'un (Diyarbakır) milletvekilliği de düştü.DSP kökenliler CHP'de ayrılarak kendi partilerine döndü. Yazıcıoğlu'nun BBP'ye dönüşüyle bu parti de TBMM'de temsil edilmeye başlandı. Sonraki süreçte, TBMM'de temsil edilen partiler arasında, Mehmet Yaşar Öztürk'ün (Yozgat) katılımıyla Türkiye Partisi ve Mesut Yılmaz'ın katılımıyla DP de yer aldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında ölümü, Mesut Yılmaz DP'deki yönetim değişikliğinin ardından istifasıyla TBMM'de temsil edilen partilerin sayısı azaldı.CHP'de Deniz Baykal'ın istifası ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa seçilmesinin ardından bazı bağımsız milletvekilleri ile bazı DSP milletvekilleri bu partiye katıldı. CHP'den ayrılan bazı milletvekilleri de bağımsız olarak devam etti. AKP'den istifa eden bazı milletvekillerinin MHP'ye geçmesiyle bu iki partinin sandalye sayısı değişti. Meclisin 23. Dönemi kapanırken milletvekili dağılımı şöyle:AKP 333CHP 101MHP 72BDP 20Bağımsız 7DSP 6TP 1Boş 10Toplam 550