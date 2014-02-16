Rakamlarla Öcalan'ın İmralı'da 15 yılı

İmralı Adası'nda çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan, hapiste 15 yılını doldurdu. Doğan Haber Ajansı’ndan Fuat Kars’ın haberine göre Öcalan, bu süre içinde 215 kez görüşe çıktı, 600 kez avukatlarıyla görüştü ve cezaevinde 4 müdürün değiştiğini gördü.

Kenya’da 15 Şubat 1999 günü yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası’nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdullah Öcalan, İmralı Adası’nda bulunan Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde kalıyor. Abdullah Öcalan bu süre içerisinde kardeşleri Fatma Öcalan, Mehmet Öcalan, geçtiğimiz günlerde 83 yaşında ölen dayısı Süleyman Arslan ve Fatma Öcalan’ın kızı Dilek Öcalan ile toplam 215 görüşme yaptı. Öcalan, 150’den fazla avukatıyla 600’den fazla görüştü. Ancak avukatlarıyla görüşmesine 2.5 yıldır izin verilmiyor.

Çözüm sürecinde Öcalan’ın ziyaretçileri arasında başta MİT görevlileri olmak üzere resmi heyetler de yer aldı. Son 13 ay içerisinde ’Çözüm sürecinde’ aralarında BDP , HDP milletvekillerinin bulunduğu 16 ayrı heyet ziyaret etti. Bu ziyaretlerde çekilen bazı fotoğraflar son dönemde servis edilmeye başlandı.

4 müdür değişti

Abdullah Öcalan yakalanıp getirildiğinde İmralı Cezaevi Müdürü Mustafa Koçer’di. Kısa süre sonra Koçer, başka yere atanıp ardından emekli oldu.

Koçer’den sonra İmralı Cezaevi’ne müdür olarak Ahmet Ercan atandı. Yaklaşık 5 yıl görev yapan 49 yaşındaki Ahmet Ercan, 2004 yılı Ağustos ayında yıllık iznini geçirmek için gittiği Giresun’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine Amasya Cezaevi Müdürü Ünal Şaşmaz, İmralı Cezaevi Müdürü oldu. Yaklaşık 6 ay bu görevde bulunan Şaşmaz, yeniden Amasya Cezaevi’ne gönderildi.

İmralı Cezaevi’nde 2005 yılından bu yana Ahmet Duzman görev yapıyor.

Cezaevi yenilendi

Yaklaşık 700 asker tarafından korunan İmralı Adası’ndaki bulunan Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde 11 yıl boyunca tek başına kalan Abdullah Öcalan, 2009 yılında yaptırılan yeni binaya nakledildi.

Ardından da çeşitli cezaevlerinde bulunan PKK ’lı Bayram Kaymaz, Cumali Karsu, Hasbi Aydemir, Şeyhmuz Poyraz ve TİKKO’cu Hakkı Alkan bu cezaevine nakledildi. Öcalan burada 4 yıl kaldı.

Ancak yeni bölümdeki koğuşunun küçük ve havasız olmasından şikâyet eden Öcalan, ’Çözüm sürecinin’ de başlaması ardından, yenilenip buraya koridorla bağlayan eski binaya nakledildi. Öcalan avlusu daha geniş olan bu koğuşta kalıyor. Üç bölümden oluşan koğuşta yatak odası, oturma odası ve kitaplık ile banyo ve tuvalet bulunuyor.

Adalet Bakanlığı personeli ve askerler için hazırlanan yemekten yiyen Öcalan, havalandırma saatlerinde diğer koğuşlardan gelenlerle sohbet edip zaman zaman voleybol oynuyor. Haftanın belli günlerinde diğer mahkûmlarla hobi odasında bir araya geliyor, zaman zaman da masa tenisi oynuyor.

Cezaevinde 24 saat doktor bulunuyor. Astım ve prostat rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Abdullah Öcalan 15 günde bir dâhiliye mütehassısı, kardiyolog ve psikologlar tarafından muayene ediliyor.