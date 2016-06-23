Rakamlarla EURO 2016'da ilk tur böyle geçti

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2016) grup aşamasında Almanya ve Polonya kalesini gole kapattı.

C Grubu'nda yedişer puan toplayan iki takım, ilk iki sırayı alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. Bu karşılaşmalar esnasında Almanya'nın file bekçisi Manuel Neuer ve Polonya'nın kalecileri Wojciech Szczesny ile Lukasz Fabianski kalesinde gol görmedi.

Almanya 3 gol bulduğu grupta Ukrayna'yı 2-0, Kuzey İrlanda'yı 1-0'lık skorlarla geçti. Polonya, 2 gol kaydettiği grup aşamasında Ukrayna ve Kuzey İrlanda karşısında 1-0'lık skorlarla galip geldi. Almanya ile Polonya arasındaki karşılaşma ise golsüz sona erdi.

20 yıl sonra ilk kez 3'te 3 yapan olmadı

EURO 2016'da gruplarını 3'te 3 yaparak tamamlayabilen takım çıkmadı.

Buna karşın grup maçlarında 9 takım mağlubiyet yüzü görmedi. Fransa, Almanya, Polonya ve Hırvatistan yedişer, İsviçre, İngiltere, Macaristan ve İzlanda beşer puanla mağlubiyet görmeden üst tura yükseldi. Portekiz de üç beraberlik aldığı grup aşamasında 3 puanla son 16 turuna kaldı.

Bu arada EURO 1996'dan sonra ilk kez gruplarda 3'te 3 yapabilen olmadı.

Bale ve Morata gol krallığında önde

EURO 2016'daki grup maçlarında İspanya'dan Alvaro Morata ve Galler'den Gareth Bale, üçer golle en skorer futbolcular olarak öne çıktı.

Fransa'dan Dimitri Payet, Belçika'dan Romelu Lukaku, Romanya'dan Bogdan Stancu, Hırvatistan'dan Ivan Perisic, Portekiz'den Luis Nani ve Cristiano Ronaldo ile Macaristan'dan Balazs Dzsudzsak ikişer gol buldu.

Zoltan Gera en yaşlı golcü

Macaristan'ın 37 yaşındaki futbolcusu Zoltan Gera da Portekiz karşısında bulduğu golle EURO 2016'nın en yaşlı golcüsü unvanını elde etti.

İkişer gol pası veren Galli Aaron Ramsey ve Belçikalı Eden Hazard ise asist sıralamasında zirveyi paylaştı.

Türkiye turnuvayı eksi 2 averajla kapattı

En iyi üçüncüler arasına giremeyen ve turnuvaya veda eden Türkiye Milli Takımı, grupta oynadığı maçlarda 26 şutta 4 isabet sağladı.

İki gol atıp kalesinde 4 gol gören ay-yıldızlıların maç başına ortalamaları, yüzde 48 topla oynama ve 104,1 kilometre koşu mesafesi oldu.