Rakamlarla Almanya-Türkiye ekonomik ilişkileri

Dış ticaret

Almanya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Almanya, 2016 yılında Türkiye'nin ihracatında birinci sırayı alırken ithalatında Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Ekonomi Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan verilerine göre 2016 yılında Türkiye dış ticarette ihracatının yüzde 9.8'si olan 14 milyar dolar değerindeki kısmı Almanya'ya yaptı. İhracatta ikinci sırada İngiltere, üçüncü sıradaysa Irak yer alıyor. Listenin geri kalanını ise Batılı olmayan ülkeler oluşturuyor.

Almanya 21.5 milyar dolarla Çin'den sonra Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ikinci ülke konumunda bulunuyor. Bu toplam ithaların yüzde 10.8'ini oluşturuyor.

Almanya tarafında bakıldığında 2016 yılı verilerine göre Almanya'nın ihracatında Türkiye'nin payı yüzde 1.8 ithalatında ise yüzde 1.6 seviyesinde bulunuyor. Türkiye, Almanya'nın dış ticaretinde 13. sırada yer alıyor.

Sonuç olarak 7.5 milyar dolarlık dış ticaret açığı ile Almanya'nın Türkiye için öneminin daha fazla olduğu görünüyor.

Turizm

Türkiye'ye en fazla turist Almanya'dan geliyor.

Yaşanan terör eylemleri ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2016 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı dokuz yılın en düşük seviyesi olan 25.4 milyona düşmüş, Alman turist sayısında da bir önceki yıla göre yüzde 30'a yakın kayıp yaşanmıştı. Ancak buna rağmen Almanya en fazla turist gönderen ilk üç ülke arasında yer almıştı.

2017 yılının ilk 5 ayında Almanya’dan gelen turist sayısının toplam içerisindeki payı geçen yıla göre yüzde 9.9’a geriledi. Geçen yıl bu rakam yüzde 13.9 seviyesindeydi. Almanya’dan gelen turist sayılarının azalmaya devam etmesi halinde, turizm gelirlerinde 2 milyar dolara kadar kayıp yaşanabileceği belirtiliyor.

Turizm sektörünün ekonomiye katkısı normal bir yılda 30 milyar doları buluyor. Turizm gelirleri 2015 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 6.2'sini oluşturuyor. Bu rakam geçen yıl turist sayısındaki azalmayla beraber 2.6'ya düşmüş, bunun neticesinde 2016 yılı ekonomik büyümesi yüzde 2.9 seviyesinde gerçekleşmişti. 2015 yılında Türkiye ekonomisi ise yüzde 6.1 büyüme kaydetti.

Doğrudan Yatırımlar

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2002-2017 yılları toplamında Almanya en fazla doğrudan yatırım yapan 6. ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye’ye yapılan doğrudan sermaye yatırımlarında Almanya’nın payı bu dönemde 8.97 milyar dolarla yüzde 6.3 seviyesindeydi. Aynı dönemde en fazla doğrudan yatırımı 22.1 milyar dolarla Hollanda yaptı. ABD ikinci, Avusturya üçüncü, İngiltere dördüncü ve Lüksemburg beşinci sırada yer aldı. Diğer taraftan Türkiye'de 6800 civarında Alman sermayeli şirket bulunuyor.

Reuters/AFP/DW/SSB/HS

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