Rakamlar rutin yardım demedi

Yerel seçim öncesi “siyasi rüşvet” iddialarına karşı hükümetin yaptığı “rutin yardım” savunmasını devletin resmi rakamları çürüttü.



Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre, 29 Mart yerel seçimi öncesinde sosyal yardımların artırılarak dağıtılmasını eleştirenlere karşı hükümetin yaptığı “oy avcılığı değil, rutin yardım” savunmasını, devlet kurumlarının resmi rakamları çürüttü. Şubat 2008’de 124 milyon 242 bin olan sosyal yardım miktarı, seçimlerden bir ay önce yaklaşık üç kat artarak 317 milyon 24 bin TL’ye yükseldi.



Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın, 2 Nisan 2009’da Milliyet’in manşetten duyurduğu “AKP’li Belediye Başkanı’nın antetli kâğıtları gösterilerek para yardımı alındı” haberine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, şöyle dedi:



“Belediye Başkanı antetli kâğıt benzeri başka firmalara ait bloknotlar, promosyon amaçlı olarak değişik kurum ve kuruluşlara da bırakılmış. Ancak yardımlar, bu bloknotlara göre değil, vakfın noter tasdikli resmi karar defterinde yer alan kişilere yapılmıştır.”



Neden görevden alındı?



Yazıcı, AKP antetli yardım için soruşturma açtıklarını ve bu doğrultuda Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’nin kararı ile Vakıf Müdürü Aydın Mert’in iş akdinin feshedildiğini kaydetti ancak nedenini açıklamadı. Yazıcı’nın verdiği istatistikler, seçimden hemen önce yapılan yardım miktarının bir önceki yıla göre neredeyse üç kat arttığını ortaya koydu. Şubat 2008’de 124 milyon 242 bin olan yardım miktarı Şubat 2009’da 317 milyon 24 bin TL olarak gerçekleşti. Seçimin yapıldığı mart ayındaki yardım miktarının da 300 milyon TL’nin üzerinde olduğu bildirildi.



Ocak-Şubat 2009 dönemi istatistiklerine göre, CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun zorladığı İstanbul’a 32 milyon 959 bin TL verildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Alacağız” dediği Diyarbakır, 17 milyon 221 bin TL ile ikinci sırada yer aldı. AKP’nin bağımsız aday “Fakıbaba” karşısında başarısız olduğu Şanlıurfa’da dağıtılan yardım miktarı, komşu illerin 3-4 katı fazla gerçekleşti. Şanlıurfa’da yardım miktarı 11 milyon 457 bin TL olarak belirlendi.

