Rakamlar alarm veriyor

Türkiye ekonomisi 2008'in ikinci çeyreğinde son 6 yılın en düşük büyüme oranını kaydetti. Avrupa ekonomilerindeki daralma nedeniyle özellikle ihracatçı sektörler alarm veriyor.



Ekonomide bahar aylarının sonuna gelindi. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde son 6 yılın en düşük büyümesini kaydetti. Büyüme kapatma davasıyla gelen belirsizlik ve küresel krizin etkisiyle yüzde 1,9'da kaldı.



İhracatçı zor günler yaşıyor



Avrupa ekonomilerindeki daralma nedeniyle zor günler yaşayan ihracatçı sektörler alarm veriyor. Bu nedenle artık ihracatın kırdığı rekorlarla yakalanan yüksek büyüme devri de kapanıyor. Ortaya çıkan tablo yıl sonunda büyümenin yüzde 3,5-4 aralığını geçmesinin mümkün olmadığını gösteriyor.



En zor durumda olan tarım sektörü



İmalat ve inşaattaki büyüme hızları yavaşlarken, sektörel bazda en dikkat çeken gerileme tarımda yaşandı. Tarım sektörü ikinci çeyrekte yüzde 3.5 daraldı. Birinci çeyrekte de yüzde 7'den fazla küçülen tarım sektörünün, kuraklığın da etkisiyle yılı eksi bir büyümede kapatması bekleniyor. Geçen yıllarda yüzde 20'lik büyüme rakamları yakalayan inşaat sektörü ise sadece yüzde 0,9 büyüdü.



Acil yeni stratejiler



Cari işlemler açığı da Temmuzda yüzde 43.4 artışla 4.1 milyar dolara çıktı. Yılın ilk 7 ayındaki carı işlemler açığı ise yüzde 42,5 artışla 31.554 milyar dolar oldu. Sektörler düşük büyüme hızlarının önümüzdeki dönem de bekleneceği kaygısı ile acil yeni stratejiler bekliyor. Sektör temsilcileri yılın geri kalanı için beklentilerini daha da aşağı çektiklerini belirtiyor.



Büyümede sürprizler dönemi bitti, artık yüzde 5 bile hayal



Sanayiyi canlandıracak yeni stratejiler lazım

