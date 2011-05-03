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Dünya

RAİNBOW WARRİOR SU KALİTESİNİ ÖLÇÜYOR TOKYO (A.A)

03 Mayıs 2011 11:45

-RAİNBOW WARRİOR SU KALİTESİNİ ÖLÇÜYOR  TOKYO (A.A) - 03.05.2011 - Çevreci örgüt Greenpeace'in amiral gemisi Rainbow Warrior, Japonya'daki Fukuşima nükleer santrali açıklarında su kalitesi ölçümleri yapmaya başladı. Greenpeace'ten yapılan açıklamada, santralin güneyinde yapılan ilk analizlerin, deniz faunası ve florasının etkilenme seviyesi ile bunun besin zinciri üzerindeki olumsuz etkilerini ölçmeyi amaçladığı belirtildi. Japon hükümetinin aslında Greenpeace'e karasularının 12 mil içinde bağımsız bir gözlem yapmaları için izin vermediği hatırlatılan açıklamada, Japonya Başbakanı Naoto Kan'dan bu kararını gözden geçirmesi istendi. Gemide bulunan Greenpeace'in radyasyon uzmanı Ike Teuling de, insanların bağımsız bir araştırma, sağlık üzerinde olası risklerle ilgili objektif bir fikir istediğini belirterek, ''Biz de bu yüzden geldik'' diye konuştu. Japonya'yı 11 Martta sarsan deprem ve tsunami felaketinden büyük zarar gören Fukuşima santralinden Nisan başından beri çok radyoaktif 520 ton su denize döküldü.

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