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Spor

Raikkonen şans tanımadı

Formula 1 sezonunun ikinci yarışı Malezya Grand Prix’sini Ferrari pilotu Kimi Raikkonen kazandı. BMW Sauber’den Robert Kubica ikinci olurken McLaren’den Heikki Kovalainen üçüncü sırayı

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-


Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinde koşulan yarışta ikinci sıradan start alan Ferrari pilotu, çok rahat götürdüğü yarışı en yakın rakibinin yaklaşık 20 saniye önünde kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı. Avustralya Grand Prix'sinde finiş göremeyen Fin pilot, Malezya'da ikinci, kariyerinde ise 16. zaferini elde etti.

Malezya GP'sine pol pozisyonda başlayan diğer Ferrari pilotu Felipe Massa ise, 31. turda spin atarak yarış dışı kaldı. BMW Sauber'den Robert Kubica'nın ikinci olduğu yarışta, McLaren sürücüsü Heikki Kovalainen üçüncü sıradan finiş gördü. Polonyalı Kubica kariyerinin en iyi derecesini elde ederken, Kovalainen de McLaren pilotu olarak ilk kez podyuma çıkma başarısını gösterdi.

Üçüncü sıradan yarışa başlayan Jarno Trulli, dördüncü olarak Toyota adına önemli puanlar kazandırırken, cezası nedeniye 9. sıradan start alan Avustralya GP'si galibi Lewis Hamilton beşinci oldu.

BMW'den Nick Heidfeld'in altıncı, Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber'in yedinci olduğu yarışta, 2005 ve 2006 şampiyonu Renault pilotu Fernando Alonso ise 8. sıradan finişe ulaştı.

PUAN TABLOSU TAKIMI PUAN
1. Lewis Hamilton McLaren 14
2. Kimi Raikkonen Ferrari 11
3. Nick Heidfeld BMW Sauber 11
4. Heikki Kovalainen McLaren 10
5. Robert Kubica BMW Sauber 8


MASSA'NIN ŞANSSIZLIĞI
Sepang Pisti'nde yanan yeşil ışıklarla beraber ilk çizgide yer alan Ferrari pilotları yarışa yerlerini koruyarak başladılar. 9. sırada başladığı yarışta iyi bir çıkış yapan McLaren pilotu Lewis Hamilton ise, ilk turun ardından 5. sıraya kadar yükeldi.

İlk pit stoplara kadar yarış içinde büyük bir değişiklik yaşanmazken 18. tura kadar lider olan Felipe Massa'dan sonra pit'e giren Kimi Raikkoenen, pit çıkışında takım arkadaşını geçmeyi başardı.

McLaren pilotu Lewis Hamilton ise, ilk pit stop'unda büyük zaman kaybı yaşadı. Aracının sağ ön lastiğinde ile oluşan İngiliz pilot, yaklaşık 20 saniyelik pit stop'un ardından yarışa 11. sırada döndü.

Ferrarilerin yarışı çok rahat bitireceği düşünülürken, 31. turda Felipe Massa spin atarak kum havuzuna girdi. Brezilyalı pilot, aracı kum havuzundan kurtaramayınca yarış dışı kaldı. Massa, Avustralya GP'sinde de 33. turda David Coulthard ile çarpışmış ve yarışa devam edememişti.

Massa'nın yarış dışı kalmasının ardından Kubica ikinci, Kovalainen üçüncü ve Trulli dördüncü sıraya yükseldi. Arkada kalan Lewis Hamilton ise, yaptığı ataklarla 5. sıraya kadar çıktı. Hamilton, Trulli ile arasındaki farkı 0.3 saniyeye kadar indirmesine rağmen kalan turlarda rakibini geçmeyi başaramadı.

Kalan bölümlerde ön sıralarda değişiklik olmadı ve Ferrari pilotu Raikkonen, rahat bir yarışın ardından galibiyete uzandı.

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