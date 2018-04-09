Raikkonen, mekanikerin bacağının kırıldığı kazayla ilgili konuştu: Yeşil ışık yandı ve gaza bastım

Kimi Raikkonen, pit stop esnasında kendisine yeşil ışık yandığını ve bunu görünce gaza bastığını söylüyor.

Kimi Raikkoen üçüncü sırada götürdüğü yarışın 36. turunda pite girdi ve takım araca süper yumuşak lastikleri taktı.

Tam o esnada yeşil ışık yandı ve Raikkonen gaza bastı. Fakat sol arka lastik tam takılamamıştı ve mekanikerlerden birisi sol arka lastiğin önünde duruyordu.

Motorsport'ta yer alan habere göre; temasın şiddetiyle mekanikerin bacağı kırılırken, Fin pilot araçtan inerek yarışı bıraktı. Raikkonnen, şunları söyledi:

"Henüz ne olduğunu bilmiyorum, mekaniker ne durumda onu da bilmiyorum. Ama bunun kendisi için iyi olduğunu söyleyemem. Yeşil ışık yandığı zaman gaza basıyorum ve geride neler olduğunu göremiyorum. Maalesef bugün mekanikerlerimizden birisi yaralandı. Işık yandığında gaza basmak benim görevim. Neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Umarım bir sorun yoktur, şimdilik nasıl olduğunu bilmiyorum. Durum hoş değil, yarışı bitiremedik. Bu harika değil. Ama bazen olabiliyor. Üzgünüm..."

Bacağı kırılan mekaniker Francesco ise ameliyat oldu ve durumu iyi.

İşte kaza anı;