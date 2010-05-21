Rahşan Ecevit ve partisi CHP'ye katılıyor

T24 -

Muharrem İnce'den coşkulu konuşma

Deniz Gezmiş'in adı kurultayda



Mesaj Baykal'a mı, Fethullah Gülen'e mi?

Bayılanlar oldu

İki Mustafamız var, biri Muhammed Mustafa, diğeri Mustafa Kemal

'Kemal'le son bir haftadır çok fazla konuşmadık'

'Kılıçdaroğlu hem temiz, hem dürüst bir insanoğlu'

CHP'de blok liste kararı

Kurultayın 2. günü MYK belirlecek

Yüzlerce gazeteci izledi

Baykal için başlatılan oturma eylemine son verildi



'Ecevitler yeniden CHP'de diyebiliriz'





İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Sekreter Önder Sav'ın kurultay salonuna girişi sırasında izdiham yaşandı. Kılıçdaroğlu, kurultayın yapıldığı Atatürk Spor Salonu'nda, 10. Yıl Marşı eşliğinde ve "Hoşgeldin sakin güç", "Hoşgeldin halkın adayı" anonslarıyla karşılandı.Partililerin, delegelerin ve basının yoğun ilgisi nedeniyle salona girişinde zorluk yaşayan Kılıçdaroğlu, salonda tur atarak, tribündekileri selamladı. Kılıçdaroğlu, "Başbakan Kemal" sloganları arasında delegelerin arasına oturdu.Kılıçdaroğlu'nun salona girişi sırasında protokol kapısının önünde basın mensuplarına ayrılan masaların bazıları, izdiham nedeniyle devrildi.Kılıçdaroğlu'nun arabası da kurultay salonunun bulunduğu alana kalabalık nedeniyle güçlükle girebildi.Kurultayda Divan Başkanlığı'nı, il başkanlarının önerisi doğrultusunda Kemal Anadol yaptı.CHP’nin kurultayında en coşkulu konuşma Yalova Milletvekili Muharrem İnce’den geldi. Sloganlarla dolu konuşmasında Muharrem İnce özetle şunları şöyledi:“Çocuklarımız zengin olmayacak!Telefonlar dinlenmeyecek.Devlet kadroları torpille dolmayacak.Ofer’lere ihale verilmeyecek.Kimse fişlenmeyecek.Arsalar dişlenmeyecek.Analar ağlamayacak, ülke bölünmeyecek."Muharrem İnce, konuşmasının sonunda AKP’ye de atıfta bulunarak, halka şu çağrıyı yaptı:“Ampulu patlat da gel…”CHP kurultayının en genç delegesinin yaptığı konuşma ile, Deniz Gezmiş de kurultayda anıldı. Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Umut Tunç, yaptığı konuşmada, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş, Ahmet Taner Kışlalı’nın adlarını da andı.Kurultayda hemen her konuşmacı 10 Mayıs'ta genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın adını, saygılı ve coşkulu ifadelerle andı.Ancak CHP Artvin İl Başkanı Uğur Bayraktutan'ın kürsüde kullandığı ifadeler kafaları karıştırdı. Bayraktutan, "Bizim referansımız Fethulah Gülen ve yandaşları olmadı, olmayacak" dedi. Bu cümle ile kurultay salonunda bir dalgalanma oldu.Bazı partililer bu sözleri doğrudan Gülen hareketine yönelik algılarken, bazı delegeler de istifa ederken "Pensilvanya'dan gelen iyi niyet mesajlarını samimi buluyorum" diyen Deniz Baykal'a gönderme yapıldığı yorumunu dile getirdi.Salonda aşırı sıcak ve kalabalık nedeniyle zaman zaman fenalaşanlar oldu. Sağlık ekiplerinin kalabalık nedeniyle fenalaşan kişilere ulaşmasında güçlük yaşandı. Bu durum divan başkanı Kemal Anadol'un tepkisine neden oldu. Anadol sık sık anons yaparak, hastanın bulunduğu bölümün boşaltılmasını istedi.CHP Kurultayı'nda yaşanan bir ilk de, Manisa İl Başkanı Cahit Kaplan'ın yaptığı konuşmada dikkat çekti. Kaplan, CHP geleneğini anlatırken Hz. Muhammed'e atıfta bulundu. Hz. Muhammed'in adını, Atatürk'ün adıyla birlikte anan Kaplan, "Bizim iki Mustafa'mız var; biri Muhammed Mustafa, diğeri Mustafa Kemal" dedi.Son anda kurultay salonuna gelerek eşini desteklemeye karar veren Selvi Kılıçdaroğlu, ''Basının etkisi de oldu. Ben de destekliyorum onu. Eşimin yanında olmaya devam edeceğim. Beklentilere cevap verilir mi, verilmez mi düşünülüyor tabii. Uğraşacaktır, inanıyorum. Bundan sonra daha fazla çalışacağına eminim. Çok fazla konuşma imkânımız olmadı. Zaten çok görmüyordum. Bundan sonra daha az göreceğimi biliyorum'' dedi.Salonda sık sık Kemal Kılıçdaroğlu için bestelenen ve Onur Akın'ın seslendirdiği “Geliyor Kılıçdaroğlu, hem temiz, hem dürüst bir insanoğlu” sözlerinin yer aldığı şarkı çalındı.CHP il başkanları, pazar günü yapılacak Parti Meclisi seçiminin "blok liste"yle gidilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.Toplantıda alınan karara göre, kurultayda yetkili organlar, yani 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri çarşaf değil blok listeyle seçilecek.CHP Genel Merkezi'ndeki il başkanları toplantısının ardından Artvin İl Başkanı Uğur Bayraktutan açıklama yaptı.Bayraktutan, toplantıya 81 il başkanının yanısıra Genel Sekreter Önder Sav, Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığını aktardı.Bayraktutan, kurultayda yetkili kurullar için yapılacak seçimlerin yöntemine ilişkin herkeste bir tereddüt bulunduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"İl başkanları olarak biz, kurultayda Sayın Genel Başkanımızı rahatlatmak açısından bu olağanüstü dönemde kendisine destek olmak açısından bütün il başkanları almış oldukları kararla seçime blok listeyle girilmesi konusunda ortak bir tavsiye kararı almışlardır. İl başkanlarımız bu kararın altına imzalarını atmışlardır. Şunu da ifade etmek istiyorum, tüzüğe göre önemli olan, bu konuda karar alacak olan kurultay delegeleridir ama biz CHP örgütünün gerçek temsilcileri il başkanları olarak, örgütümüzden almış olduğumuz bu güç ve karar doğrultusunda ve genel başkanımıza güvenimizin tam ve eksiksiz olduğunu göstermesi açısından ve onu rahatlatmak açısından önümüzdeki dönemde kendi kadrosunu, kendi çalışacağı ekibi rahatça belirlemesini istiyoruz."Kurultayın ikinci gününde gerçekleştirilecek seçimlerde 20 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 80 kişiden oluşan Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) üye seçilecek.Kurultayda 21 Aralık 2008'de gerçekleştirilen Olağanüstü Kurultay'da oluşturulan yeni tüzüğün uygulamaya konulup konulmayacağı da karara bağlanacak.Atatürk Spor Salonu'ndaki kurultaya gazeteciler de yoğun ilgi gösteriyor. Kurultayı izlemek için yurt içinden ve yurt dışından 800'ü aşkın gazeteci akredite oldu. Kurultayın gerçekleştirileceği salonda tribünler delegeler, konuklar ve protokol için ayrılırken, konuşmaların yapılacağı platform önündeki saha gazeteciler için hazırlandı. Gazeteciler için ayrıca bina içinde de bir basın odası oluşturuldu.Bu arada Baykal'ı istifa kararından vazgeçirmek için Baykal'ın Beysukent'teki evinin bulunduğu Angora Evleri Sitesi'nin önünde başlatılan oturma eylemine son verildi.Ankara Bağımsız Milletvekili Emrehan Halıcı, ''Ecevitler yeniden CHP'de diyebiliriz'' dedi.Rahşan Ecevit de, "Ecevit'e gönül vermiş yurttaşları Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye destek olmaya'' çağırdı.Bülent Ecevit'in, rahatsızlanmadan önce Türkiye'nin, içinde bulunduğu karanlık tablodan kurtulması için geniş tabanlı bir güç birliği oluşturmayı hedeflediğini anımsatan Rahşan Ecevit, kendisinin de bu amaçla partileri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiğini vurguladı.Ecevit, şunları kaydetti:"Bugün Ecevit'in hedefi, daha da yaşamsal bir biçimde önümüzde durmaktadır. Halkımız, mutlu, güvenli ve huzurlu bir Türkiye için bölünmeleri değil, bütünleşmeleri beklemektedir. Atatürk ve cumhuriyet ilkelerine bağlı kesimler, bireysel ve partisel beklentilerinden arınarak bir araya gelmelidir.Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte güçlü bir ivme yakalayacağına inandığım CHP, bu buluşmanın adresi olmalıdır. Daha önce birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızı ve Ecevit'e gönül vermiş yurttaşlarımızı Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye destek olmaya davet ediyorum."Rahşan Rahşan Ecevit'in partisini feshedip CHP'ye katılmasının mümkün olup olmadığına yönelik soruyu Halıcı, "Tahmin ediyorum gelişmeler oraya doğru gidiyor" diye yanıtladı.