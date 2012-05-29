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Rahşan Ecevit: Recai Birgün'ün söylediği birçok şey hayal

Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'in doğum gününde NTV'ye özel açıklamalar yaptı

29 Mayıs 2012 00:13

 

Rahşan Ecevit Ergenekon tutuklusu milletvekili Mehmet Haberal konusunda sessizliğini bozdu. Bülent Ecevit'in eski koruma müdürünün iddialarını da yanıtlayan Rahçan Ecevit, ''Recai Birgün'ün söylediği birçok şey hayal'' dedi. Haberal konusunda ise "mağdur insana bir de ben vurmak istemiyorum, yanlış tedavi yapılmadı'' sözlerini kullandı..
 
Bülent Ecevit'in doğum gününde NTV'ye özel açıklamalar yapan Rahşan Ecevit, bu sıralarda oldukça yoğun. Zira 1960'lardan başlayarak Ecevit'le geçirdiği yılları kitaplaştırıyor. Adı 'Bülent ve Ben' olacak kitabı sonbaharda bitirmeyi planlıyor.
 
Rahşan Ecevit, son günlerde Ergenekon davasıyla yeniden gündeme gelen Bülent Ecevit'in hastalığı "Mehmet Haberal'ın komplosuydu" iddiasını ilk kez yanıtladı.
 
"Haberal, şu anda mağdur. Mağdur olan insan hakkında ileri geri konuşmak, bir de ben vurmak istemiyorum. Recai Birgün'ün söylediği birçok şey hayal ürünü ama ayrıntılarına girmek istemiyorum. Doktor olarak yanlış tedavi yapılmadı. Ama burada yapılan başka bir şey vardı; Bülent Bey'in hastalık durumunu sona erdirmediler. İyiydi ama hasta gösterdiler. Bülent filibit hastası oldu. Herkes olur ama o abartıldı. Kaburga kemiği çatladı. Sonradan öğrendik ki bu yaşta kendi kendine geçebilirmiş, buna rağmen o da abartıldı. Hüsamettin Özkan hastalıkları abartılı olarak yaydı"
 
Rahşan Ecevit, hastaneden ayrıldıktan sonra yaşananları da anlattı.
 
"Hastaneden kaçıp eve geldik. Her gün değişik uzmanlık alanında bir sürü doktor eve geldi. Bülent onlar gelmeden önce pijamalarını giyip yatağa girerdi. Evde onun dışında normal hayatımızı yaşardık. Bir gün doktorlar da biz de bıktık. Onlar da gelmez olunca biz de keyfimize baktık"
 
Rahşan Ecevit, kamuoyundaki baskılara rağmen Bülent Ecevit'in o dönem başbakanlıktan neden ayrılmadığını da açıkladı:
 
"Bülent'in çekilmemesinin tek nedeni Türkiyeyi bekleyen ve şu an yaşadığımız bu yeni süreçti. İrticanın önünü kesmek için çekilmedi. İnsanlar daha çok enteller satranç oynadılar. Bir kaç hamle ötesini görmelerini bekliyorduk. Bir adım attıklarında neler olacağını görmelerini istiyorduk. Tek adım sonrasında neyle karşılaşacaklarını hesaplayamadılar. Böylece milleti ikiye böldüler Cumhuriyetçiler ve Şeraitçılar diye..."
 
Darbeden sonra Bülent Ecevit'le birlikte Hamzaköy'de zorunlu ikamete tabi tutulan Rahşan Ecevit, 12 eylül darbecilerinin yargılanması konusunda ise ümitli değil...
 
"Olan olmuş şimdi yargılanması neye yarar? O insanların pek çoğu öldü zaten, hayatta değiller. Şimdi bir yüzleşme yaşanıyor. Darbeler olduğunda herkes önce heyecanlanıyor aradan yarım saat bir saat geçtikten sora olmamalıydı deniyor, sevinç sönüyor. Darbeler asla olmamalıydı."
 
 

Rahşan Ecevit'in CHP'ye yönelik eleştirileri de var

 
 
"CHP'yi ayıplıyorum. Şu sırada etkili muhalefet yapmak yerine kendi içlerinde mevki kavgası yapıyorlar. Bu duruma çok üzülüyorum. Kılıçdaroğlu'ndan ümitliyim. Yeni bir kadro kuruyor. Eğer kadro kurmasına izin verilirse etkili bir muhalefet yapmasına izin verilirse iyi olacak diye düşünüyorum"
 

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