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Rahşan Ecevit: İstiyorlarsa gelip beni öldürsünler

Gösterimden önce yapılan açılış konuşmasında, Bülent Ecevit’in Ulucanlar’da tutuklu kalmış bazı “devrimci”lerin isimleriyle beraber anılması ve eşi R

07 Mayıs 2011 03:00

T24 - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin yıldönümünde, “Büyük Yüzleşme: Ulucanlar Cezaevi” isimli belgeselin gala gösterimi Ankara’da yapıldı.


Gösterimden önce yapılan açılış konuşmasında, Bülent Ecevit’in Ulucanlar’da tutuklu kalmış bazı “devrimci”lerin isimleriyle beraber anılması ve eşi Rahşan Ecevit’in belgeseli izlemek için salonda bulunması, tepkilere neden oldu.

Rahşan Ecevit’e şok protesto
Rahşan Ecevit korumalarına “İstiyorlarsa gelip beni öldürsünler” dedi. 

1999 yılında Ulucanlar Cezaevi’ne düzenlenen operasyonda yaşamını yitirenlerin yakınları, operasyon emrinin dönemin başbakanı Ecevit tarafından verildiğini belirterek, Ecevit’in “devrimci” olamayacağını söyledi.

Protestocular, Ecevit’in salondan ayrılmaması üzerine sahneyi işgal etti. Ecevit kendisini ikna etmeye çalışan korumasına, “Ben birşey yapmadım. Onlar istiyorlarsa gelip beni burada öldürebilirler” dedi. Yoğun ısrar üzerine Rahşan Ecevit, salondan ayrıldı.

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