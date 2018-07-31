Rahmi Turan:Berat Albayrak Saray'ın masrafları için de tasarruf tedbirleri almaya cesaret edecek mi

Sözcü gazetesinin başyazarı aynı zamanda "Tokmak" sütunu yazarı Rahmi Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Kamuda tasarruf tedbirlerini almaya başladık' açıklamasını hatırlatarak, "Saray'ın bir hayli fazla görünen masrafları için de tasarruf tedbirleri alınmaya cesaret edilecek mi?" sorusuna dikkat çekti. Turan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın giderlerini sıralayarak, "Temsil ve ağırlama masrafları, tören, fuar, organizasyon vs. 31 milyon lira… Tüm bu masraflar Türk halkının vergileriyle ödeniyor. Bunlar için de tasarruf önlemi alınabilecek mi acaba?" dedi.

Rahmi Turan'ın "Tasarruf önlemleri!" başlığıyla bugün yayımlanan yazısı şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Kamuda tasarruf tedbirlerini almaya başladık” dedi. İyi etti.

Tasarruf çok önemli ama akla hemen şu soru geliyor:

Saray'ın bir hayli fazla görünen masrafları için de tasarruf tedbirleri alınmaya cesaret edilecek mi?

Masraflara şöyle bir göz atalım:

– Saray'ın yolluk gideri 10 milyon lira…

– Temsil ve ağırlama masrafları, tören, fuar, organizasyon vs. 31 milyon lira…

– Saray'ın su, ısıtma, elektrik, tüketime yönelik malzeme alımları, 26 milyon lira…

– Tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri için yılda 2 milyon lira…

– Saray'ın temizlik gideri 2 milyon lira…

– Kullanılan araçların lastikleri, 728 bin lira…

– Araçların yakıtı, yağı 327 bin lira…

– Tedavi ve personelin cenaze giderleri 253 bin lira…

– Kırtasiye masrafı 1 milyon 540 bin lira…

– Mutfak harcaması 1 milyon 216 bin lira…

Tüm bu masraflar Türk halkının vergileriyle ödeniyor. Bunlar için de tasarruf önlemi alınabilecek mi acaba?"