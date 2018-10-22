Rahmi Turan: Türkiye'nin Suudi Arabistan'a karşı tutumu ne; ölen öldüğüyle kaldı

Sözcü gazetesi başyazarı ve Tokmak sütunu yazarı Rahmi Turan, Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a uygulanacak ağır yaptırımlardan söz ettiğini ancak ticareti sürdüreceğini açıkladığını, Türkiye'nin ise Suudi Arabistan'a işbirliğindern dolayı teşekkür ettiğini hatırlatarak, "Para, her lekeyi temizler. Ölen öldüğüyle kalıyor, gerisi boş lâf oluyor!" dedi.

"Paranın konuştuğu yerde kanunlar susar!" vurgusu yapan Rahmi Turan, "ABD Başkanı Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsoloslukbinasında öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a uygulanacak ağır yaptırımlardan söz ediyor, atıp tutuyordu. Suudi Arabistan, işlenen cinayeti kabul etti ve 'Ceset yerli bir işbirlikçiye teslim edildi' dedi. Yerli işbirlikçi kim, belli değil! Trump şimdi ne diyor? 'Suudi Arabistan çok zengin bir ülke… Orayla 450 milyar dolarlık alışverişimiz var. Bu, 600 bin, belki de daha fazla kişinin istihdamı, iş kapısı demektir. Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmaları koruyacağız. Ticaretimiz devam edecek. Biz o ülkeye başka bir yaptırım kullanacağız' dedi. Ya Türkiye'nin Suudi Arabistan'a karşı tutumu ne? Suudi Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, 'Kaşıkçı olayında Türkiye'nin sergilediği örnek işbirliği için' teşekkür etti. Ölen öldüğüyle kalıyor, gerisi boş lâf oluyor!" diye yazdı.

Rahmi Turan'ın "Paraya tapar insanoğlu!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz