Rahmi Turan: Sen ortağını bile inandıramıyorsan, vatandaşı nasıl inandıracaksın?

Sözcü gazetesi başyazarı ve Tokmak sütunu yazarı Rahmi Turan, papaz Andrew Craig Brunson'ın 12 Ekim'de tahliye edilmesinin ardından, iktidarın, 'Amerika'ya taviz vermedik. Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi ve rahip Brunson serbest bırakıldı!' dediğini öte yandan 'yandaş medya'nın da 'Trump denilen adama haddini bildirdik' şeklinde yayın yaptığını belirten Turan, yalan-yanlış ifadelerle gerçeklerin saptırılıp insanların aptal yerine konulduğunu savundu. 'İktidarın baş destekçisi' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Baskı ve şantajla rahibi aldılar' açıklamasını hatırlatan yazar, "Sen ortağını bile inandıramıyorsan, vatandaşı nasıl inandıracaksın?" dedi.

Rahmi Turan, "Tokmak" adlı köşesinde Brunson'ın serbest bırakılması sonrası yapılan yorumları değerlendirdi. Turan, "Ne güzel, değil mi? Peki, gerçek öyle mi?Aslında Brunson olayı ilk değil…Fransa Cumhurbaşkanı Macron rica etti, Güneydoğu'da tutuklanan Fransız gazeteci serbest bırakıldı. Almanya Başbakanı Merkel bastırdı, Türk asıllı Alman gazeteci serbest bırakıldı.Trump, 'Ya verirsiniz ya da bedeline katlanırsınız' dedi, rahip serbest bırakıldı. Bazı şeyler ülkenin menfaatleri için yapılabilir ama yalan-yanlış ifadelerle gerçek saptırılıp insanlar aptal yerine konulmaz! İktidarın baş destekçisi Bahçeli bile çok sert konuşarak “Baskı ve şantajla rahibi aldılar” dedi. Sen ortağını bile inandıramıyorsan, vatandaşı nasıl inandıracaksın?" diye yazdı.

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