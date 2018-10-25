Rahmi Turan: İşine geldiği vakit hukuk var, işine gelmediği vakit Anayasa-babayasa yok!

Sözcü gazetesi başyazarı ve ''Tokmak'' sütunu yazarı Rahmi Turan, köşesinde Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' hakkında verdiği karar sonrası AKP'nin tutumunu eleştirdi. Turan AKP için ''İşine geldiği vakit hukuk vardır, işine gelmediği vakit hukuk, Yüksek yargı, Anayasa-babayasa yoktur! ''Adalet mülkün temelidir'' sözü sadece bir lâf... İktidarın hukuka saygısı, kendi çıkarlarıyla orantılı!'' değerlendirmesinde bulundu.

'Öğrenci Andı'nı ''Atatürk'ün ve Türk ulusunun değerini haykırmak üzere yazılmış milli bir deklarasyon'' olarak değerlendiren Turan bu satırları okumanın ''kutsal bir ibadet'' olduğunu belirterek şu satırları kaleme aldı:

''Atatürk'ün ve Türk ulusunun değerini haykırmak üzere yazılmış milli bir deklarasyon olan 'Andımız'ı okutmak, her anlamda kutsal bir ibadettir. Irkçılık söylemiyle ilgisi yoktur ve abartıya dayalı hiçbir vurguya sahip değildir. Türk adını ağzına alamayan ve içerisinde hem Türk, hem de Türklüğün asil evlâdı olan Atatürk'ün adı geçtiği için andımıza muhalefet edip düşmanlık besleyenlerden değil 'millî ve yerli' olmak, gerçek anlamda Müslüman bile olamaz!''