Rahmi Turan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tek başına' aldığı kanun kuvvetinde kararlar!

Sözcü gazetesinin başyazarı aynı zamanda "Tokmak" sütunu yazarı Rahmi Turan, CHP'nin 'teknik olarak' anayasaya aykırı olarak ifade ettiği düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini belirterek köşesinde yorumladı. Turan, "Kararname dediğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tek başına' aldığı kanun kuvvetinde kararlar! Bizim demokrasimiz bize benziyor! Kanun hükmünde kararnamelere Anayasa Mahkemesi'nin yolu göründü" dedi.

Yazar "Yargı yolu göründü!" başlığıyla yayımlanan yazısında 'İlginç bir siyasi döneme giriyoruz!' diyerek şu noktalara dikkati çekti:

"Ülke, kanun hükmünde kararnamelerle yönetiliyor.Kararname dediğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Tek başına” aldığı kanun kuvvetinde kararlar! Doğru mu, yanlış mı, iyi mi, kötü mü? Bunun denetimi yok! Anayasa değişikliğiyle ülkede başlatılan sistem bu… Demokratik dünyada örneği yok! Bizim demokrasimiz bize benziyor! Fakat… Şimdi kanun hükmünde kararnamelere Anayasa Mahkemesi'nin yolu göründü.CHP, Anayasa Mahkemesi sürecini bu ay bitmeden başlatacak.

CHP'li Prof. İbrahim Kaboğlu, teknik olarak açıkça anayasaya aykırı olan düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini bildirerek:

“Bunlar saymakla bitmez. Kanun hükmünde kararnameler üzerinde hazırladığımız dosyalarda dava açma aşamasına gelindi. 698, 699, 700, 701 ve 703 sayılı kanun hükmünde kararnameler için yüksek mahkemeye iptal başvurusunda bulunuyoruz” dedi.

Peki, Anayasa Mahkemesi çekinip bunları iptalden kaçınırsa ne olur?

Prof. Kaboğlu “Eğer AYM ikna edici olmayan gerekçelerle iddiaları reddederse, kendi varlık nedenini inkâr etmiş olur” diyor. İlginç bir

siyasi döneme giriyoruz!"