Rahmi Turan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Geçer de nasıl geçer; bütün mesele bu!

Sözcü gazetesinin başyazarı aynı zamanda "Tokmak" sütunu yazarı Rahmi Turan, kurdaki dalgalanma ve Türk Lirasındaki değer kaybına ilişkin bir süredir "Onların dolarları varsa bizim de Allahımız var” açıklamasını sürdürmesine yönelik, "Tabii ki geçer… Geçer de nasıl geçer? Yakıp yıkarak mı, pestil gibi ezerek mi geçer? Yoksa “Ciğerlerimizi delerek mi geçer?” Bütün mesele bu!" diye yazdı.

Saygısız, terbiyesiz dolar büyüklerimizi dinlemiyor!

Rahmi Turan, "Geçer de, nasıl geçer?" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurun yükselmesine ilişkin açıklamalarını ve yeni zamları ele alarak şöyle yorumladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir gezisinde tekrar etti:

“Onların dolarları varsa bizim de Allahımız var.”

Demek ki onlar Allahsız! Eh, Allahı olmayanlardan her türlü kötülük beklenir, öyle değil mi?

Erdoğan konuşmasını sürdürdü:

“Kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş. Bırakın o sahtekârları…”

Bıraktık…

Yalnız kredi derecelendirme kuruluşları değil, Batı ülkelerinin çoğu çıkarcıdır, sahtekârdır, kendi menfaatlerinden başka bir şey düşünmezler!

Peki “Döviz kuru ne olacak? Dolar, gemi azıya almış beygir gibi koşuyor. Halimiz ne olacak?”

Erdoğan cevap veriyor:

“Bu da geçer ya hu! Bu da geçer!”

Tabii ki geçer… Geçer de nasıl geçer? Yakıp yıkarak mı, pestil gibi ezerek mi geçer? Yoksa “Ciğerlerimizi delerek mi geçer?” Bütün mesele bu!

Dolar yükseldikçe acılarımız, yoksulluğumuz, ıstırabımız artıyor!

İğneden ipliğe her şey zamlandı. Peynirden makarnaya kadar akla gelen her malın fiyatı artarken dün de elektrik ve doğalgaza ağır zamlar geldi.

Saygısız, terbiyesiz dolar büyüklerimizi dinlemiyor!"