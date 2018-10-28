Rahmi Turan: Bodrum'da CHP kimi aday gösterirse onun kazanacağı kesin

Sözcü başyazarı Rahmi Turan, Bodrum Belediye Başkanlığı için CHP'ye 7 başvuru yapıldığını belirterek, CHP'nin aday gösterdiği kişinin başkanlığının kesin olduğunu ileri sürdü.

Rahmi Turan, Bodrum'da CHP'nin öne çıktığını, diğer partilerin adaylarına şans tanınmadığını kaydederek şu noktalara dikkati çekti: "Belediye Başkanlığı yarışı… CHP kimi aday gösterirse onun kazanacağı kesin… Bodrum Belediye Başkanlığı için CHP'ye 7 başvuru yapıldı. İki dönemdir Bodrum Belediye Meclis Üyesi olan Refik Ülgen, İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalığa hitap ederek, Atatürk'ün partisinde adaylığın onur olduğunu, 8 yılda belediyeciliği iyi öğrendiğini, şimdiki Başkan Mehmet Kocadon'dan nöbeti devralmaya hazır olduğunu söyledi. Bodrum'da diğer partilerin adaylarına pek şans tanınmıyor."

Rahmi Turan'ın "Hukuktan şaşmayalım!" başlığıyla (28 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz