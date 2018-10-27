Rahmi Turan: Bahçeli Bey, AKP'ye büyük bir kıyak daha yapmış oldu

Sözcü başyazarı Rahmi Turan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesini köşesinde yorumladı. İyi Parti'nin sorunu çözmek için Meclis'e bir teklif verdiğini, MHP'nin de öneriye önce 'Evet' dediğini belirterek, "Bahçeli'den de zılgıtı yedi! Sonraki oylamada MHP'li vekiller, Bahçeli'nin emriyle 'Çekimser' kalınca önerge reddedildi.Böylece Bahçeli Bey, AKP'ye büyük bir kıyak daha yapmış oldu.Şimdi yüz binlerce mağdur kan ağlıyor!" değerlendirmesinde bulundu.

"Allah hiçbir parlamenteri MHP'lilerin durumuna düşürmesin!"

'İttifak bozuldu' diyenlere 'Siz Bahçeli'ye bakmayın, çabuk döner, çünkü koltuğu için AKP'ye muhtaç!' dediğini hatırlatan yazar, "Yüz binlerce insan hayal kırıklığı yaşıyor. Bunlar 'EYT' mağdurları. Yani 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar!'Uzun yıllar sigorta primlerini ödemişler, 25 yıllarını doldurup emeklilik hakkını kazanmışlar… Devlet onlara 'Evet emeklisiniz ama bir de yaş barajı var, o yaşı doldurmadan emekli maaşı ödeyemeyiz, bekleyeceksiniz' diyor. İYİ Parti bu sorunu çözmek için Meclis'e bir teklif verdi. Diğer muhalefet partileriyle birlikte MHP de öneriye önce 'Evet' dedi… Dedi ama Bahçeli'den de zılgıtı yedi! Sonraki oylamada MHP'li vekiller, Bahçeli'nin emriyle 'Çekimser' kalınca önerge reddedildi.

Böylece Bahçeli Bey, AKP'ye büyük bir kıyak daha yapmış oldu. ve Erdoğan'a rahat bir nefes aldırırken MHP milletvekillerini çok zor durumda bıraktı. Allah hiçbir parlamenteri MHP'li vekillerin durumuna düşürmesin!" diye yazdı.

Rahmi Turan'ın "Mağdurlar!" başlığıyla (27 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz