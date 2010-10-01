-RAHMİ KOÇ'UN HAYALİNDEKİ OTOMOBİL PARİS (A.A) - 01.10.2010 - Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Türkiye otomobil pazarının tahminlerinden yüzde 50 daha fazla büyümüş durumda olduğunu belirterek, ''Dolayısıyla memnunuz. Arabalar da satılıyor'' dedi. Bu yıl 112.'si düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nı ziyaret eden Rahmi Koç, fuarda Ford standını gezerek otomobiller hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç, Türkiye'de otomobil pazarının tahminlerinden yüzde 50 daha fazla büyüdüğünü ve satışlardan memnun olduklarını belirtti. Koç, ''Yalnız bizimki değil herkesinki satılıyor. Bütün otomobilciler, ithalatçı olsun imalatçı olsun, ikisini birden yapanlar olsun, satışlar iyi...'' dedi. Bir gazetecinin ''İyi ki otomobilciyim diyor musunuz?'' sorusuna, ''Diyoruz. Ezelden otomobilciyiz. 1928'den beri...'' karşılığını verdi. Bir gazetecinin ''Son zamanlarda TOFAŞ biraz ön plana çıktı'' değerlendirmesi üzerine Koç, ''Bende öyle bir şey yok, ön plan arka plan yok. İkisi de bizim çocuğumuz. Yalnız tabii Fiat'ta daha geç başladık Ford'tan. Çok memnunuz'' dedi. -GELECEĞİN OTOMOBİLİ- Koç, bir gazetecinin ''Gelecek için nasıl bir otomobil hayal ediyorsunuz?'' sorusuna da ''Fiyatı ucuz, kullanması ucuz, Kendisi rahat'' cevabını verdi. Elektrikli otomobillere ilişkin bir soru üzerine de Koç, şunları söyledi: ''Elektrikli otomobilde daha bir esaslı bir açılım yapamadılar. Akülerin ağırlığı ve ömründen dolayı tam istenildiği gibi olmadı ama ileride olacak tabii. Şimdiden başladı ileride olacak. Bizim de Türkiye olarak hazır olmamız lazım. Gerek yol, gerek şarj istasyonları, gerek yer... Elektrikli arabaların istediği şekilde hazırlıklı olmamız lazım. Ama şehir içinde kullanılmaları uzun vadede temizlik açısından, çevre sorunları açısından çok enteresan.''