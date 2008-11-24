Rahmi Koç'tan kriz uyarısı!

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, ''Küresel mali krizin Türkiye'yi fazla etkilemeyeceğini'' söyledi.



İşadamı Koç, Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin Pazar eki ''K'' dergisindeki demecinde, küresel mali kriz ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret konularına değindi.



Küresel mali krizin, Amerikan bankalarının uyguladığı ''Riskli kredi politikalarından'' kaynaklandığını belirten Koç, ''Bankalarının bu konuda farklı uygulamaları bulunan Türkiye'de böyle bir durumun yaşanacağına inanmadığını'' belirtti.



Koç, ''Türkiye'de, zaten güçsüz bankalar yıllar öncesinden kapanarak, yerlerini sağlıklı ve güçlü bankalara bıraktılar. Bugün ülkedeki bütün bankalar, küçük çapta kredi verme kurallarına uyarak, yüksek riskli ekonomik işlemlerden kaçınmaktadırlar. Bu yüzden kriz Türkiye'yi fazla etkilemeyecektir. Ayrıca, buna benzer krizler benim ülkeme 6 aylık bir gecikmeyle ulaşmaktadır. Kriz Türkiye'ye varıncaya kadar ABD ve diğer ülkelerin yeniden ayağa kalkacaklarına inanıyorum'' dedi.



Türkiye'nin, küresel mali krizden daha çok ticaret konusunda etkilenme olasılığı bulunduğunu belirten Koç, bunun nedeninin de, ''Türkiye'nin 120 milyar dolara varan ihracatının yüzde 55'inin krizden etkilenen Avrupa ülkelerine olması olduğunu'' söyledi.



Koç, krizin aşılmasında zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, ''2009 yılı daha zor bir yıl olacak. Ancak 2010 yılından itibaren kriz aşamalı olarak gerilemeye başlayacak'' diye konuştu.



Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret konusuna değinen Koç, ''İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin arzu edilen düzeye gelmesi için, daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini'' söyledi.



Rahmi Koç, kendisinin Türk-Yunan İş Konseyi Başkanı olduğu dönemde, Yunanlı işadamlarının Türkiye gelmeleri konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, ''Bu çalışmaların bugün ürün verdiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu'' belirtti.



Önceki yıllarda Yunan hükümetlerinin itirazları nedeniyle Yunanlı işadamlarının Türkiye ile iş yapmak istemediklerini ancak, Türk işadamlarının çabalarıyla bu durumun belirli bir oranda aşıldığını belirten Koç, ''Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacmi 2,5 milyar dolara ulaştığında, politikacılar bu işbirliğimizi artık bozamayacaklar'' diye konuştu.

