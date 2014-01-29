Rahmi Koç: Türkiye'de yabancı yatırımcılar için herhangi bir risk yok

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ekonomideki son gelişmelere ilişkin işadamlarına ‘Endişe edecek bir şey yok. Bugünler gelir geçer” tavsiyesinde bulundu. Koç, TÜSİAD'tan gelen yabancı sermaye endişesine ilişkin "Türkiye'de yabancı yatırımcılar için herhangi bir risk yok, yatırım yapan risk alır zaten. Ancak yabancı sermaye belirsizlik istemez" dedi.

Rahmi Koç, son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler ve global ekonomideki dinamiklerin etkisiyle, çalkantılı bir süreçten geçen Türkiye ekonomisine ilişkin oldukça pozitif mesajlar verdi. İş dünyasına, “Gelişmelere bakarak yatırımlara ara vermek yok” tavsiyesinde bulunan Rahmi Koç, 30 Mart’taki seçimlerin ardından ortamın daha da netleşeceğini söyledi. Özellikle iş dünyasının genç temsilcilerinin endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Rahmi Koç, “Hiç endişe etmesinler. Bugünler de gelir geçer. Biz ülke olarak ekonomide bu gibi birçok inişli-çıkışlı devirler gördük. O bakımdan fevri hareket edilmemesi lazım. Bizim yatırımlara ara verme lüksümüz yok. Önce bir durup, düşünüp, salim kafayla soğukkanlı hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

'Tozlar oturacak'

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande’nin Türkiye ziyareti kapsamında DEİK tarafından düzenlenen Türk-Fransız İş Forumu’nda Koç Üniversitesi ve Fransız Sanofi İlaç arasında Ar-Ge için işbirliğinin ilişkin imza törenine katılan Rahmi Koç, Hürriyet’e son dönemdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin yabancı sermaye açısından özellikle sıfırdan yatırımlara ihtiyacı olduğunu hatırlatan deneyimli işadamı Rahmi Koç şöyle konuştu: “Yabancı sermaye belirsizlik istemez. İnşaallah memleketimizde de kısa süre içinde eskiden olduğu gibi tozlar yerine oturacak ve belirgin bir ortam ortaya çıkacak.”

Rahmi Koç, şöyle devam etti: “Bize ‘green field’ denilen sıfırdan başlayan yatırımlar lazım. Yani borsadan hisse alınması veya mevcut bir şirketin hisselerinin bir kısmının alınmasından ziyade yeni yatırım gerekiyor. Tercihen ihracata dönük, katma değeri olan yatırımlara memleketimizin ihtiyacı var.”

İşimize 4 elle sarılmalıyız

Türkiye'nin geçmişte pek çok kez iniş-çıkışlar yaşadığına dikkat çeken Rahmi Koç, şunları kaydetti: “Herkes yatırımlarına devam etsin. Yatırımlarımızı hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Bunu biliyoruz. Bir yandan mevcut yatırımlarımızı hayatta tutmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da yeni yatırımlar yapıyoruz. Rekabet gücümüzü artırmak, piyasa değerimizi korumak ve devam ettirmek için gerekli yatırımları yapıyoruz. Bundan sonra da yapıcaz. Dolayısıyla isteseniz de istemeseniz de, işin içine girdiğinizde mutlaka yatırım yapmak lazım. O bakımdan çalışmaya, yatırım yapmaya ara vermek yok. Yatırım yapalım mı, yapmayalım mı diye tereddüt etme lüksümüz yok. İşlerimize dört elle sarılmalıyız.”

'Yabancı yatırımcı için bir risk yok'

Türk - Fransız İş Forumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rahmi Koç, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın güzel konuştuğunu, Fransızlar’ın Türkiye’ye yatırım yapacağını, Türkiye’nin de Fransa’ya yatırım yapması gerektiğini kaydetti. Türkiye’de yabancı yatırımcılar için bir risk olup olmadığı yönündeki soruya Koç, “Herhangi bir risk yok, yatırım yapan risk alır zaten. Hiçbir risk yoksa kâr da yoktur” diye yanıt verdi. Koç, kur oynaklığı ile ilgili de “Bununla ilgili konuşmak için erken. Birinci çeyrek geçsin, ondan sonra” ifadelerini kullandı. Sanofi ve Koç Üniversitesi, Türkiye’de ilaç alanında Araştırma ve Geliştirmeyi desteklemek üzere ‘Niyet Mektubu’ imzaladı. Dünyanın önde gelen sağlık şirketlerinden Sanofi, insan sağlığı alanındaki bilgileri ve inovasyon iklimini geliştirmek üzere yenilikçi bir ortamın yaratılmasına yönelik stratejik bir işbirliği oluşturmak amacıyla, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan ve dünya genelinde en iyi 250 üniversite arasında yer alan Koç Üniversitesi ile bir “Niyet Mektubu” imzaladı.