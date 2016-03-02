Rahmi Koç: Türkiye'ye hapsolmayız; Ford ve Fiat'la yurt dışına açılacağız

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Türkiye’ye hapsolmayacaklarını söyleyerek, “Ford ve Fiat’la beraber yurt dışına açılacağız. Ama bunun zamanı var” dedi.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre; Koç Holding beyaz eşya sektöründe yaptığı satın almalarla global bir marka haline gelen Arçelik’ten sonra otomotivde de yurt dışına açılmayı planlıyor. Türk otomotiv sektörünün üretim ve ihracatının yarısını gerçekleştiren grup ortakları Fiat ve Ford’la birlikte küresel oyuncu olmayı planlıyor. Cenevre’da Fiat standında gerçekleşen Egea lansmanına Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu katıldı.

Fuarda Türk gazetecilerle bir araya gelen Rahmi Koç, kapasitesinin sınırlarına gelen Tofaş’ın ‘Türkiye’ye hapsolup kalmayacağını belirterek, küresel projelerin peşinde olduklarını söyledi. Koç, “Söz konusu projeler sadece Türkiye projeleri olarak kalmayacak. Türkiye’ye hapsolmayacağız. Biliyorsunuz Ford ve Fiat gibi iki büyük ortağımız var. Onlarla beraber yurt dışına açılacağız. Ama bunun zamanı var. Ne tip bir açılım olacağını zamanla göreceğiz” dedi. Rahmi Koç, bu açıklaması ile Türkiye dışında iki ortağı ile yeni fabrikalar kurabileceği sinyalini vermiş oldu.

“Tasarıma katkım oldu”

Türkiye’de üretilen Fiat Egea Ailesi’nin Cenevre’de sergilenip dünyaya satılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Rahmi Koç, araçları henüz geliştirilme aşamasında Torino’da gördüğünü ve tasarımlarına bizzat katkıda bulunduğu da anlattı. Koç şunları söyledi: “İki yıl önce bu araçları Torino’da görmüş ve beğenmediğim yerleri söylemiştim. Hepsini düzelttiler. Hava girişi, C sütununu ve bazı camlarının duruşunu değiştirmelerini istemiştim. Biraz da otomobilin daha fazla ilgi çekmesini sağlayacak ayrıntılara dikkat çekmiş ve biraz süslemiştim, fuara hepsi yapılmış olarak gelmiş. Tasarımların ulaştığı son noktayı çok beğendim. Konfor ve donanım özellikleri iyi düşünülmüş, tüm ihtiyaçları karşılar nitelikte. Lansman öncesi de Egea ailesinin yeni modellerini bizzat test ettim. Araçların motorları da, performans ve yakıt tüketimi açısından gayet tatminkar. Ürün tasarlanırken müşteri beklentileri iyi çalışılmış, donanımı, motor seçenekleri titizlikle belirlenmiş. Üstelik 5 yıl da garanti veriyorlar.” Egea’nın yabancı pazarlara yayılma potansiyelinin çok yüksek olduğunu da sözlerine ekleyen Rahmi M. Koç, “Böyle projelerin artması hem memleketimiz ekonomisi hem de Ar-Ge ve üretim kabiliyetlerimizin artmasında büyük önem taşıyor” dedi.

“Tata bizden cesur çıktı”

“Koç grubu otomotiv alanında dünyanın sayılı gruplarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu büyüklüğe ulaştıktan sonra, tıpkı Tata Grubu’nun Land Rover ve Jaguar’ı satın aldığı gibi, siz de uluslararası bir markaya talip olur musunuz?” sorusunu Rahmi Koç, şöyle yanıtladı: “Vaktiyle ortağımız Ford, Land Rover ve Jaguar’ı satılığa çıkardığında ilk bize teklif etti. Biz sadece Land Rover’ı alırız dedik, çünkü Jaguar o zaman çok borçluydu. Ama bunu Ford kabul etmedi. İkisi aynı fabrikada üretiliyor, o yüzden ikisini birlikte almalısınız” dediler. Jaguar’ın o dönem 3.5 milyar dolar borcu vardı istemedik. Ama Tata grubu satın aldı. Tata şanslıydı, çünkü alır almaz dünyada lüks araçlara olan ilgi ve talep artmaya başladı. Dolayısıyla bu 3.5 milyar dolarlık borcu ödeyip, hemen para kazanmaya başladılar. Çok güzel de modeller yapıyorlar, onları da tebrik ediyorum. Onlar bizden daha cesur çıktı.”