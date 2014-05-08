Rahmi Koç: Çok kazanmıyoruz ama çok vergi ödüyoruz

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç en çok vergi verenler sıralamasında ilk 6 sırayı Koç üyelerinin almasını “Çok kazandığımızdan değil, çok vergi ödediğimizden şampiyonuz. Kayıtdışı fazla, vergiler de yüksek” sözleriyle açıkladı. Rahmi Koç rekortmen olup da ismini açıklamayanları ise anlamadığını dile getirdi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan vergi rekortmenleri listesinde 37 milyon 492 bin 324,78 lira ile birinci olan Rahmi Koç, birinciliği nasıl elde ettiğini Hürriyet gazetesinden Jale Özgentürk’e açıkladı.

‘İsmini açıklayamayanı anlamıyorum’

Koç, rekortmen listesinde olup da ismini açıklamayanlarla ilgili yorum yaparken “İsimlerini açıklamayanları anlamış değilim. Kâr dağıtıyorlarsa vergi ödemeye mecburlar. Kâr dağıtmıyorlarsa para şirketin içinde kalıyor. O zaman da şirketin değeri artıyor. Haksızlık yapmamak lazım. Bazı şirketlerin isimleri yok. Ama büyük işler de yapıyorlar” dedi. Koç “Bazı sanatçılarımız da çok büyük vergiler ödemişler, onları da takdir ediyorum” dedi.

'Kayıtdışı çok'

Kayıtdışının mücadele edilmesine rağmen hala çok yüksek olduğuna dikkat çeken Koç, iyi vergi ödenmemesi konusunda, “Belki de vergiler de çok yüksek. Kaç defa yetkililere yazı yazdık, ‘Vergiler çok yüksek” diye. Yıllardır söylüyoruz bunu” diye konuştu. Koç şunları söyledi:

“Bizim gelirler tamamen transparan. Biz kaçırmak istesek de vergi kaçıramayız. Biz hem dış hem de iç murakıplar tarafından ayrıca da yabancı yatırımcılar tarafından çok yakından takip ediliyoruz.” Koç “Biz ne zaman gelişmiş ülke oluruz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bana gelişmeyi tarif edin. Parayla pulla olacak iş değil bunlar.”

'Bizim fakirler zengin kalır'

Koç, Türkiye’deki bölgeler arası dengesizlik ve ilgili bir soruya cevap verirken, ABD’deki fakirleri örnek gösterdi ve “Bu Amerika’da da böyle, baksanız çok zengin var. Ama öyle fakirler var ki bizim fakirler zengin kalıyor yanlarında. Sürünenler de var. Sokakta yaşayan yok Türkiye’de. Dünyada iki milyar kişi 1 doların altında yaşıyor” diye konuştu.

'Esad kalacak gibi'

Koç, Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınanlarla ilgili görüşlerini anlatırken, şu yorumda bulundu:

“Her yerde ve özellikle İstanbul’da çok fazla Suriyeli var. Memleketlerine de nasıl gideceklerini bilmiyorum. Ama görünen o ki, savaş kendi kendine bitecek. Esad da yerinde kalacak gibi.”

Orta sınıf tehlikede

Türkiye’nin milli gelirinin büyüdüğünü ancak ödenen vergilerin yeterli olup olmadığı konusundaki soruya ise Koç, şu cevabı verdi:

“Vergi gelirleri arttı ama çok varlıklı ile çok az varlıklının arası da açılıyor. Orta sınıf büyük ölçüde neredeyse yok oluyor. Yani orta sınıf tehlikede. Halbuki bizim gibi gelişmekte olan ya da yeni gelişmiş ülkelerin gücü orta sınıftan gelir. İtalya savaştan sonra bu şekilde kalkındı.”