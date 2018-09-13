'Rahmeh' adlı gemi, bu kez Çeşme açıklarında

Fulya OMAÇ - Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İSTANBUL açıklarında bir süre bekletilen, şarbon hastalığı taşıdığı iddia edilen büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia edilen Panama bandıralı \'Rahmeh\' isimli gemi, bu sabah İzmir\'in Çeşme ilçesi Çiftlik Mahallesi açıklarına demirledi.

6 Eylül’de İstanbul’dan ayrılıp Akdeniz’e açılan 134 metre uzunluk, 11 bin 947 grostonluk olan, hayvan taşımacılığında kullanılan gemi \'Rahmeh\', Doğu Akdeniz’de dört gün boyunca hiçbir limana yanaşmadan hareket ettikten sonra tekrar Ege’ye dümen kırdı. Dün Güney Ege sularında bulunduğu tespit edilen ve varış limanı İspanya olduğu basında yer alan, içinde şarbon hastalığı taşıdığı iddia edilen büyükbaş hayvan bulunduğu iddia edilen geminin, tekrardan kuzeye yönelip bugün sabah saatlerinde Çeşme\'nin Çiftlik Mahallesi açıklarında demirlemesi dikkat çekti. Ancak, gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Geminin personel ve yedek parça temini için Çeşme\'de demirlediği öğrenildi. Gemiye ilk olarak Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü\'nden bir doktorun çıkacağı ve vereceği rapora göre de Çeşme Liman Başkanlığı\'nın geminin personel ve yedek parça talebini değerlendireceği bildirildi.

Gemide \'şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvan bulunduğu\' iddiaları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada bunun asılsız olduğu belirtilip, \"Haberlere konu edinilen gemi, daha önce hayvan taşımacılığında kullanılmış olup, 20 Ağustos 2018 tarihinde boşaltılmıştır. Hayvan taşımacılığında kullanılan her araçta olduğu gibi, bahse konu olan gemide de koku vakası görülmüştür. Yayılan koku ve sineklenme gibi rahatsızlıklar için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ekipleri tarafından ilaçlama ve temizlik gibi rutin işlemler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gemi sefer talimatının hazırlanmasının ardından Marmara Denizi\'ni terkederek İspanya’ya doğru hareket edecektir\" denilmişti.



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