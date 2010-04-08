Rahiplerin bekarlık zorunluğu kalksın!

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Katoliklerin çoğunlukta olduğu ülkenin Devlet Başkanı Arias, düzenlediği basın toplantısında, ''Cinsel ilişki, tıpkı yemek yemek, uyumak gibi biyolojik bir ihtiyaçtır. Bir insana cinsel ilişki yasağı getirmek bana doğaya aykırı gibi geliyor. İşte bu nedenle bekarlığın iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum'' ifadesini kullandı.



Orta Amerika'daki çatışmalara son vermekten yana tavırlarından ötürü 1987'de Nobel Barış Ödülüne layık görülen Arias, Katolik Kilisesi camiasındaki skandalların sorumlusunun rahiplerin bekarlık zorunluluğu olduğunu söylemediğini de belirterek, ''Ancak bekarlık zorunluğu kaldırılırsa rahiplerin farklı bir tutumu olacaktır'' dedi.



2009 sonundan beri Katolik Kilisesinde skandallar ortaya çıkıyor. İrlanda, Almanya, ABD ve son dönemde de İtalya'dan din adamlarının karıştığı skandallar patlak vermişti. (aa)