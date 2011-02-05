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RAHİP SANTORO, TÖRENLE ANILDI TRABZON (A.A)

05 Şubat 2011 21:04

-RAHİP SANTORO, TÖRENLE ANILDI TRABZON (A.A) - 05.02.2011 - Trabzon'da 5 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rahip Andrea Santoro'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle Sancta Maria Kilisesi'nde tören düzenlendi.  Kilisedeki anma töreninde, Santoro'nun kız kardeşi Maddelana Santoro ile bazı yakınlarının katıldığı ayin gerçekleştirildi.  Ayine ayrıca Samsun Katolik Kilesi Rahibi Giuliano Lonati ile İtalya'dan bazı din adamları katıldı. Ayinde rahip Andrea Santoro ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 8 ay önce öldürülen Papalık Anadolu Temsilcisi Piskopos Luigi Padovese için dualar ve ilahiler okundu. Trabzon'daki Sancta Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santoro, 5 Şubat 2006 tarihinde, O.A'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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