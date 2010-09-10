-RAHİP JONES'LA ANLAŞMA MI YAPILDI? FLORİDA (A.A) - 10.09.2010 - ABD'nin Florida eyaletinin Gainesville kentinde 11 Eylül'de Kuran'ı Kerim'in kopyasını yakacağını açıklayan rahip, ''Sıfır Noktası'' olarak adlandırılan bölge yakınında inşa edilmesi planlanan caminin başka bir yerde yapılması sözünü aldıktan sonra planından vazgeçtiğini belirtirken, bazı kaynaklar, rahiple anlaşma yapıldığını yalanladı. Rahip Terry Jones, Amerikan televizyonlarında canlı yayınlanan açıklamasında, caminin başka bir yere inşa edilmesi kararının, kendisini Kuran'ı Kerim'in kopyasını yakma planından vazgeçmesine ikna eden ''Tanrı'nın bir işareti'' olduğunu belirtti. Jones, içinde bir caminin de bulunacağı ''Park51-Cordoba Evi'' adlı İslami Kültür Merkezinin proje yöneticilerinden İmam Faysal Abdül Rauf ile görüşmek üzere cumartesi günü New York'a gideceğini söyledi. Rahip, ''Amerikalılar, orada cami görmek istemiyor, Müslümanlar da elbette Kuran-ı Kerim'i yakmamızı istemiyor. İmam, caminin başka bir yere yapılmasını kabul etti, biz de cumartesi günü yapmayı planladığımız eylemden vazgeçmeyi kabul ettik'' dedi. Terör saldırısı sonucu yıkılan ikiz gökdelenlerin bulunduğu, ''Sıfır Noktası'' yakınında inşa edilmesi planlanan, içinde caminin de bulunacağı ''Park51-Cordoba Evi'' adlı İslami Kültür Merkezinin proje sorumlularından Daisy Khan ise ''Hiçbir şeyden haberdar değiliz'' diyerek, caminin başka bir yere yapılması yönünde proje değişikliği olmadığını belirtti.