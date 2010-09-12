Rahip Jones yakmadı ama başkası yaktı

T24- ABD'li rahip Terry Jones, 11 Eylül'ün yıldönümünde Kur'an-ı Kerim yakacağını belirterek tüm dünyayı günlerce meşgul etmişti.



Rahip Jones dün son anda bu eyleminden vazgeçtiğini duyurdu ancak ABD'nin Tennessee eyaletinde başka bir rahip devreye girerek Kur'an-ı Kerim kopyalarını yakarak provokasyon yaptı.



Tennessee eyaletinde Bob Old isminde bir rahip, dün yardımcısı Danny Allen’le birlikte Kur'an-ı Kerim’i yaktı. İki rahip Kur'an-ı Kerim’in yanı sıra üzerinde Muhammed yazılan bir kitabı da ateşe verdikten sonra yere fırlattılar.



Floridalı rahip Terry Jones’un 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde Kur'an-ı Kerim’i yakma eyleminden vazgeçmesiyle dünya rahat bir nefes aldı, ancak Washington ve New York bazı bireysel eylemlere sahne oldu. Washington’da İslam’ı protesto eden küçük bir muhafazakâr Hıristiyan grubu Beyaz Saray önünde toplanarak Kur'an-ı Kerim’i yırttı.





Aralarında aşırı muhafazakâr Çay Partisi’nin (Tea Party) Indiana lideri olduğunu bildiren Andrew Beacham ve kürtaj karşıtı kampanyasının öncüsü Randall Terry’nun bulunduğu 6 kişilik bir grup “İslam’ın saçmalıkları” adlı eylemlerini Beyaz Saray önünde yaptı.



Terry, “İslam barış dinidir saçmalığı mutlaka son bulmalıdır” derken, Beacham da Kur'an’ın İngilizce tercümeli baskısından Hıristiyanlara ve Yahudilere yönelik “nefret” içerdiğini iddia ettiği bazı bölümler okuduktan sonra sayfaları kopararak yırttı.



