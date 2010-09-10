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Dünya

RAHİP JONES KURAN

10 Eylül 2010 10:03

-RAHİP JONES KURAN-I KERİM YAKMAKTAN VAZGEÇTİ NEW YORK (A.A) - 10.09.2010 - ABD'nin Florida eyaletinin Gainesville kentinde 11 Eylül'de Kuran'ı Kerim'in kopyasını yakacağını açıklayan rahip, planından vazgeçtiğini söyledi. ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarında ölenleri anma törenleri çerçevesinde Kuran-ı Kerim'in kopyasını yakacağını açıklayarak tüm gözleri üzerine çeviren rahip Terry Jones, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Ticaret Merkezi İkiz Gökdelenleri'nin bulunduğu, ''Sıfır Noktası'' olarak adlandırılan bölge yakınında inşa edilmesi planlanan caminin başka bir yerde yapılması sözünü aldıktan sonra planından vazgeçtiğini belirtti.

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