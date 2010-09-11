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Dünya

RAHİP JONES: KİLİSEM ASLA KUR'AN

11 Eylül 2010 18:58

-RAHİP JONES: KİLİSEM ASLA KUR'AN-I KERİM YAKMAYACAK FLORIDA (A.A) - 11.09.2010 - ABD'de 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklayarak tüm dünyanın tepkisini üzerinde toplayan rahip Terry Jones, kilisesinin asla Kur'an-ı Kerim yakmayacağını söyledi. New York'ta bulunan Jones, yaptığı açıklamada, 11 Eylül saldırılarının düzenlendiği "sıfır noktasında" cami inşa edilse bile, kilisesinin kesinlikle Kur'an-ı Kerim yakmayacağını ifade etti. "Kilisemin hedefi İslam'ın çok radikal ve tehlikeli bir unsur olduğunu göstermekti" diyen Jones, bu konudaki görevlerini kesinlikle başardıklarını kaydetti. Jones, bu sabah saldırının düzenlendiği yerde "Sıfır Noktası" olarak adlandırılan bölgenin hemen yakınına cami ve kültür merkezi inşa etmek isteyen imamla görüşmek üzere, Florida'dan New York'a gitmişti. Ancak Jones, imamla toplantı planlanmadığını belirtti.

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