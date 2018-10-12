Rahip Brunson'ın annesi: Tanrı'nın bunca insanın dualarına yanıt vermesi nedeniyle çok mutluyuz

İzmir’de 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği', casusluk yaptığı iddiasıyla 2 yıl tutuklu kalan ve bugün hakkındaki 'yurt dışına çıkış yasağı' ve ev hapsi kararı kaldırılarak serbest bırakılan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson’ın anne ve babası, “Tanrı’nın dünya çapında bunca insanın dualarına yanıt vermesi nedeniyle çok mutluyuz” dedi.

Reuters’ın aktardığına göre, ajans muhabirinin Kuzey Carolina eyaletindeki evlerinden telefonla ulaştığı Pamela Brunson, oğlunun serbest bırakılması kararını ilk duyduğunda sesi titreyerek “Bıraktılar mı?” diye sordu. Ardından da, duruşma sırasında dua ettiklerini ve saat farkından dolayı uyuyakaldıklarını anlattı:

“Duruşma sırasında bir gece duasındaydık ve eve dönünce uyuyakalmışız. Bütün gece ayaktaydım. Tanrı’ya şükürler olsun! Çok heyecanlıyım! Bu harika! Bize haber verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz!” Pamela Brunson, “Tanrı’nın dünya çapında bunca insanın dualarına yanıt vermesi nedeniyle çok mutluyuz” dedi.