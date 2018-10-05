Rahip Brunson ile avukatından 6 saatlik toplantı

Taylan YILDIRIM - Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson için Anayasa Mahkemesi\'ne itirazda bulunan avukatı İsmail Cem Halavurt, ardından müvekkiliyle yaklaşık 6 saat süren bir görüşme yaptı. Brunson ile Halavurt\'un, 12 Ekim\'de yapılacak duruşmadaki savunma ve talepleri konusunda hazırlık yaptıkları öğrenildi.

İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, geçen 25 Temmuz\'da tutukluluğu, \'sağlık sorunları\' gerekçesiyle ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 12 Ekim 2018 tarihinde bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'ndeki salonda yapılacak olan duruşma öncesinde, Avukat İsmail Cem Halavurt, dün (perşembe) müvekkili rahip Brunson\'un evine gitti. Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 6 saat süren görüşmeyle ilgili Halavurt bir açıklama yapmadı. Rahip Brunson ile Halavurt\'un, 12 Ekim\'de yapılacak duruşmadaki savunma ve talepleri için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016\'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD\'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson\'ın FETÖ\'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

ÜZÜNTÜ DUYMUŞ

Brunson\'ın ABD\'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminin sonuca ulaşmamasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, \"Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa\'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk, geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi, ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız\" mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson\'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ\'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi.

TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVİRİLDİ

Mahkeme, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson\'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne yapılan başvuru reddedilmiş, üst mahkeme olarak 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararı çıkmıştı.

ANAYASA MAHKEMESİNE İTİRAZDA BULUNULDU

Yerel mahkemenin itirazları reddetmesinden sonra Brunson\'un Avukatı İsmail Cem Halavurt, bu kez de bireysel başvuru hakkını kullanıp Anayasa Mahkemesi\'ne gitti. 3 Ekim 2018 günü Anayasa Mahkemesi\'ne başvuran Halavurt, ev hapsi kararının kaldırılmasını talep etti.



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