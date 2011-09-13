-Rahim içi araçlar kanseri önlüyor LONDRA (A.A) - 13.09.2011 - İspanya öncülügünde yapılan uluslararası araştırmada, spiral gibi rahim içi gebelik önleyici araçların rahim kanserini istatistik olarak yarı yarıya azaltabildiğini ortaya koydu. İspanya'nın kuzeydoğusunda Katalonya bölgesinde Llobregat Hastanesi'nin öncülüğünde 20 bin kadın üzerinde yapılan çalışma, aile planlaması-doğum kontrolünün rahim kanserini de önemli ölçüde önceyebildiği yönünde ilginç sonuç ortaya çıkardı. Llobregat Hastanesi'nin kanser-salgın araştırma bölümünün program yöneticisi Dr. Xavier Castellsague, İngiliz Reuters ajansına yaptığı açıklamada, ''Araştırmamızın sonucu umulmadık biçimde gelişti'' dedi. Dr. Castellsague, şu bilgiyi verdi: ''Kanser oluşumuna neden olan 'insan papilloma virüsü'nün hamilelik önleyici aygıtlarla bu denli önlenebileceğini bilmiyorduk. Hamilelikten koruyucu önlemler aynı zamanda rahim kanserini önleyici etki getirdi.'' Araştırma sonucuna göre, spiral gibi rahim boynu ve içi araçlar ''insan-papilloma-virüsü''nü ''kazıyarak'', vücudu bu virüse karşı dirençli duruma getiriyor. Reuters'a göre, papilloma virüsünü engelleyen ilaçları geliştiren ''Merck'' ve ''GlaxoSmithKline'' firmaları bazı sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kızları rahim kanserinden korumak için çalışmada bulunuyor.