Rahibin ailesi: Bir anlık cinnet

T24

Anadolu Katolik Klisesi episkoposu öldürüldü

'Güvende hissediyordu'

Bireysel mi organize mi?

Rahibin kardeşi Sandro Padovese ve eşi Liliana Serafini Padovese, son zamanlarda Murat Altun'un yaşadığı psikolojik şikayetlerden ötürü rahibin endişeli olduğunu ancak bu endişesinin sadece zanlının sağlığına yönelik olduğunu açıkladı. NTV'ye konuşan rahibin ailesi, Murat Altun'un cinayeti bir anlık cinnet nedeniyle işlediğine inandıklarını söyledi.Murat Altun’un, 4 yıldır rahip Padovese'nin sağ kolu gibi çalışıp bütün işlerine yardım ettiğinin altını çizen Lilliana Serafini Padovese, rahibin Türkiye'de kendisini güvende hisettiği için koruma istemediğini de özellikle belirtti.Rahibin geçen hafta İtalya’da olduğunu ve Pazar günü Türkiye’ye döndüğünü belirten aile, rahibin, zanlı Murat Altun’un psikolojik sağlığından endişe ettiğini, fakat kendisine zarar vermesi nokasında endişesi olmadığını dile getirdi.Aile tarafından, rahibin, İtalya’da bulunduğu dönemde zanlıyı ilaçlarını alıp almadığı hakkında bilgi aldığı da ifade edildi.Zanlı ile rahibin iki kez İtalya’ya arabayla yolculuk yaptığı, bu ziyaretlerden birinin de, tüm Avrupa’da hava trafiğini felç eden Volkanik patlama nedeniyle olduğu belirtildi.Üzgün ve şaşkın olan aile tarafından, Hatay’a ziyaretlerinde Murat Altun’un ailesinin evinde kaldıklarını, zanlıyı da İtalya ziyaretlerinde kendilerinin konuk ettiğini ifade edildi.Öte yandan, cinayetle ilgili 3 partinin Hatay milletvekilleri; AKP Mustafa Öztürk, MHP'den Süleyman Turan Çirkin ve CHP'den Faruk Çay, cinayetle ilgili düşüncelerini paylaştı.Muhalefet milletvekilleri, cinayeti, çok dinli ve kültürlü bölgedeki huzura yönelik bir saldırı olarak yorumlarken, AKP Öztürk 'bireysel bir olaydır' yorumunda bulundu.