Rahatsızlanan buzağısını otomobille tedaviye götürdü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da bir vatandaşın, rahatsızlanan buzağısını otomobilin arka koltuğunda tedavisi için veterinere götürdüğü anlar, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

​Burdur\'da ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, rahatsızlanan buzağısını otomobilinin arka koltuğuna bindirip, tedavisi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'ne getirdi. Hava alması için arka kapı camının açık bırakıldığı otomobilde buzağıyı görenler, şaşkınlık yaşadı. Buzağının bu durumu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tedavisi tamamlanan buzağı, yine otomobilin arka koltuğunda besihaneye götürüldü.

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