'Rahatsız vatandaş değil tehlikeli kundakçı'



Kısaca Pegida olarak anılan "Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" hareketi, Dresden'de dün düzenlediği mitingle birinci yılını doldurdu. Yıldönümü dolayısıyla ayrı bir anlam yüklenen dünkü gösteriye yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Pegida karşıtları da dün meydandaydı. Karşıtların sayısı 19 bin dolayındaydı.

Pegida gösterisine katılımın artışı siyasi parti temsilcilerini de harekete geçirdi. Ekonomi Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel, "Pegida hareketinin yer yer bariz bir şekilde aşırı sağcı olduğunu" söyledi. Gabriel, "Pegida sözcülerinin Nazi Almanyası'nın kavramlarını kullandığını" belirtti.

'Tehlikeli kundakçılar'

Gabriel, "Pegida başlangıçta 'rahatsız vatandaşlar'ın bir araya geldiği bir ortam gibi görünüyordu. Günümüzde ırkçı yabancı düşmanlığının güç merkezine dönüştü. Söylem olarak Almanya için Alternatif (AfD) ve Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) sokaktaki kolu haline geldi. AfD ve Pegida'nın kışkırtıcı hatiplerini uzun süredir rahatsız vatandaşlar olarak değil, tehlikeli kundakçılar olarak görüyorum" dedi.

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker'i hedef alan bıçaklı saldırıyı hatırlatan Gabriel, "Hatta demokrasi temsilcilerine karşı cinayet planlayan ya da icra eden bazı fanatikler, sloganlarının verdiği cesaretle kendilerine 'halkın sağlıklı hassiyeti'nin yön verdiğini ileri sürebiliyor" diye konuştu.

Adalet Bakanı Maas vatandaşı göreve çağırdı

Adalet Bakanı Heiko Maas Alman halkını ırkçılık ve aşırı sağla mücadeleye çağırdı. Dresden'deki gösterilerde yabancı düşmanı söylemin giderek daha da radikalleştiğine dikkat çeken Maas, şiddet eğiliminin arttığı uyarısında bulundu. SPD mensubu Maas, "Buna karşı durmanın zamanı gelmiştir. Bu, herkesin görevidir" dedi.

Halkı kin ve nefrete tahrik ve şiddet eylemi çağrıları karşısında adli makamların kararlı bir şekilde harekete geçeceğini vurgulayan Maas, "Bu aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Metroda, futbol sahasında, işyerinde ırkçı, aşırı sağcı ve insanlık dışı ifadelere her vatandaş karşı çıkmalıdır" dedi.

İnternette 'kin ve nefret içeriği'ne karşı düzenleme

Adalet Bakanı Maas Facebook, Twitter, Google ve YouTube'u da kin ve nefret çağrılarının yapıldığı içerikleri silmeye çağırdı. Almanya Adalet Bakanı, sözkonusu içeriğe sahip sayfaların kısa süre içinde silinmesini sağlayacak bir mekanizma üzerinde çalışıldığını söyledi.

SPD Genel Sekreteri Yasmin Fahimi, güvenlik ve istihbarat örgütlerini Pegida'yı daha sıkı bir şekilde izlemeye çağırdı. Fahimi, "Selefilerden aşırı sağcı saldırılar için ortam yaratmaya çalışan tüm bu gruplara kadar kin ve nefret tohumları eken her türden kışkırtıcıya karşı gereken tavır gösterilmelidir" dedi.