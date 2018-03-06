T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ragıp Zarakolu'nun yakalama kararı kaldırıldı

Özgür Gündem gazetesi ana davasının yedinci duruşması görüldü

06 Mart 2018 18:22

9 kişinin yargılandığı Özgür Gündem ana davasında, Yayın Danışma Kurulu Üyesi Ragıp Zarakolu hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesi ana davasının yedinci duruşması görüldü. Bir sonraki duruşma 4 Haziran’a ertelenirken, Yayın Danışma Kurulu Üyesi Ragıp Zarakolu hakkındaki yakalamÖa kararı kaldırıldı.

Çağlayan’daki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Necmiye Alpay, Kemal Sancılı ve İnan Kızılkaya ile avukatları hazır bulundu.

Evrensel‘de yer alan habere göre, Avukat Özcan Kılıç ve Avukat Erdal Doğan, incelemesi biten dijital materyallerin iadesini talep etti. Avukat Kılıç ayrıca müvekkili Eren Keskin hakkındaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasını istedi. Ragıp Zarakolu’nun avukatı Sennur Baybuğa ise müvekkillinin İsveç’teki açık adresini mahkemeye bildirmesiyle İsveç adli makamlarıyla adli yardımlaşma yoluna gidildiğini, bu nedenle yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, imajları alınan dijital materyallerin iadesi yönündeki talebi kabul etti. Keskin hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebini reddeden mahkeme, adli yardımlaşmaya dönük işlemlerin devam etmesi sebebiyle Zarakolu hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. İsveç adli makamlarıyla yapılacak olan adli yardımlaşma sonucu celse arası Zarakolu’nun ifadesi video konferans sistemi yolu ile alınacak.

Mahkemenin ara kararını açıklamasının ardından söz alan Necmiye Alpay, “Zapta geçirirken ‘kitapların ele geçirmesi’ diyorsunuz. Kitaplar suçluymuş gibi bir anlam çıkıyor. Başka bir deyim yok mudur ‘el konulması’ gibi” diye sordu. Mahkeme başkanı Ahmet Uğuz ise bu hususta değişiklik yapılmayacağını söyleyerek duruşmayı 4 Haziran’a erteledi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 9 kişi, “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” ve “Terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılanıyor. Davada yargılanan 9 kişinin ismi şöyle: Gazetenin yazar ve yayın danışma kurulu üyeleri Filiz Koçali, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Ragıp Zarakolu, Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, yazar Eren Keskin, İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ve yayın danışma kurulu üyesi Bilge Aykut..

 

ETİKETLER

Ragıp ZarakoluÖzgür Gündem davasıNecmiye Alpay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24