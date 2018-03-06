Ragıp Zarakolu'nun yakalama kararı kaldırıldı

9 kişinin yargılandığı Özgür Gündem ana davasında, Yayın Danışma Kurulu Üyesi Ragıp Zarakolu hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesi ana davasının yedinci duruşması görüldü. Bir sonraki duruşma 4 Haziran’a ertelenirken, Yayın Danışma Kurulu Üyesi Ragıp Zarakolu hakkındaki yakalamÖa kararı kaldırıldı.

Çağlayan’daki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Necmiye Alpay, Kemal Sancılı ve İnan Kızılkaya ile avukatları hazır bulundu.

Evrensel‘de yer alan habere göre, Avukat Özcan Kılıç ve Avukat Erdal Doğan, incelemesi biten dijital materyallerin iadesini talep etti. Avukat Kılıç ayrıca müvekkili Eren Keskin hakkındaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasını istedi. Ragıp Zarakolu’nun avukatı Sennur Baybuğa ise müvekkillinin İsveç’teki açık adresini mahkemeye bildirmesiyle İsveç adli makamlarıyla adli yardımlaşma yoluna gidildiğini, bu nedenle yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, imajları alınan dijital materyallerin iadesi yönündeki talebi kabul etti. Keskin hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebini reddeden mahkeme, adli yardımlaşmaya dönük işlemlerin devam etmesi sebebiyle Zarakolu hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. İsveç adli makamlarıyla yapılacak olan adli yardımlaşma sonucu celse arası Zarakolu’nun ifadesi video konferans sistemi yolu ile alınacak.

Mahkemenin ara kararını açıklamasının ardından söz alan Necmiye Alpay, “Zapta geçirirken ‘kitapların ele geçirmesi’ diyorsunuz. Kitaplar suçluymuş gibi bir anlam çıkıyor. Başka bir deyim yok mudur ‘el konulması’ gibi” diye sordu. Mahkeme başkanı Ahmet Uğuz ise bu hususta değişiklik yapılmayacağını söyleyerek duruşmayı 4 Haziran’a erteledi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 9 kişi, “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” ve “Terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılanıyor. Davada yargılanan 9 kişinin ismi şöyle: Gazetenin yazar ve yayın danışma kurulu üyeleri Filiz Koçali, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Ragıp Zarakolu, Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, yazar Eren Keskin, İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ve yayın danışma kurulu üyesi Bilge Aykut..