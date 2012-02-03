Ragıp Zarakolu Nobel'e aday

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Tutuklu yayıncı ve insan hakları savunucusu Ragıp Zarakolu, Nobel Barış Ödülü için önerildi.Radikal gazetesinin haberine göre, İsveç’te Sol Parti Milletvekilleri Amineh Kakabaveh, Jens Holm, Bengt Berg, Siv Holma, Marianne Berg, Çevre Partisi Yeşiller milletvekilleri Jan Lindholm ve Valter Mutt merkezi Oslo’da bulunan Nobel Barış Komitesi’ne başvurarak, 2012 yılı Nobel Barış Ödülü’nün Ragıp Zarakolu’ya verilmesini önerdi.İsveçli parlamenterler, Nobel Komitesi’ne yaptıkları başvuruda Ragıp Zarakolu’nun uluslararası alanda tanınmış basın ve düşünce özgürlüğünün sembolü bir insan hakları savunucusu olduğunu vurguladı. Başvuruda, Zarakolu’nun bugüne dek bu çabalarından dolayı pek çok ödül aldığı hatırlatıldı.Başvuruda ayrıca, Zarakolu’nun eşi Ayşe Zarakolu ile birlikte Türkiye’de tabu olarak görülen Ermeni soykırımı, Kürt sorunu, Atatürk ve İslamı konu alan kitaplar yayımladıkları için hapis cezalarına çarptırıldıkları anlatılıyor. Zarakolu’nun tüm bu baskı ve saldırılara karşı düşünce özgürlüğünü savunmaya devam ettiği, kültürler arasındaki uzlaşmaya katkıda bulunduğu hatırlatılıyor.Tüm bu çabalarından dolayı Zarakolu’nun devletin hedefi haline geldiğini savunan parlamenterler, “Eğer bir gün Türkiye hukuk ve uzlaşma için komisyon kurarsa bu komisyonun başına Zarakolu getirilmelidir” tavsiyesinde bulundular.Ragıp Zarakolu, KCK operasyonlarında tutuklanmıştı. Uluslararası Yayıncılar Birliği tepki gösterirken, Zarakolu için “Cezaevini değil Nobel ödülünü hak eden bir yayıncı” dedi. Zarakolu, 1998 ve 2008’de Dünya Yayıncılar Birliği, 1995 ve 2007’de Türkiye Yayıncılar Birliği, 2003’te Norveç Kültür Bakanlığı ve 2010’da da Ermenistan Ulusal Kütüphane ödüllerini aldı.