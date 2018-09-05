Ragıp Zarakolu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!

Ragıp Zarakolu hakkında 2011’de yaptığı konuşma nedeniyle açılan dava kapsamında kırmızı bülten çıkarıldı.

Yayıncı ve gazeteci Ragıp Zarakolu hakkında, 2011 yılında Barış ve Demokrasi Partisi’nin Siyaset Akademisi’nde yaptığı konuşma nedeniyle, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasıyla açılan davada kırmızı bülten çıkarıldı. Zarakolu, aynı davada 2011 yılının ekim ayında tutuklanmış, 2012 yılının nisan ayında da serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılmasından 6 yıl sonra çıkarılan kırmızı bülten ile iade talebine tepki gösteren Zarakolu, Evrensel’e gönderdiği mektupta, iade talebini ‘taciz’ olarak niteledi şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşılan insan haklarına, azınlık haklarına , ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya devam etmem, barışı savunmam, düşüncelerimi açıklamam ve yazılarım yine birilerini rahatsız etti. Rahatsız olsunlar. Yola devam!”

Zarakolu, kamuoyuna da çağrıda bulunarak “Gelecek duruşmam 28 Eylül tarihinde yapılacak. bu duruşmadan önce bu kararın kaldırılması için kampanya yürütmek önem taşıyor. Göstereceğiniz duyarlılığa şimdiden teşekkürler” dedi.

Geçen 4 Haziran’da, Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik açılan davaya bakan mahkeme heyeti, yazar Ragıp Zarakolu hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar vermişti. Zarakolu 2013 yılından beri İsviçre’de yaşıyor.