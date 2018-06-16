Ragbi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasının hazırlıklarını sürdürüyor

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) – TÜRKİYE Büyük Erkekler 7’li Ragbi A Milli Takımı 23-24 Haziran 2018 tarihinde Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da yapılacak olan Büyük Erkekler Avrupa 7’li Ragbi Konferans 1 Şampiyonası için Samsun’un Çarşamba ilçesinde kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Türkiye Ragbi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halit Doğan, Ragbi Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Şenol Şen, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve Çarşamba Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Milli Takım kampını ziyaret ederek sporcularla bayramlaştılar. Kamp ve yapacakları müsabakalar hakkında bilgi alan heyet sporcularla toplu fotoğraf alarak başarılar diledi.

Takımın son durumu hakkında bilgi veren Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, \"Milli takım sporcularımız Milli Takımlar Baş Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue ve teknik ekibimiz nezaretinde güzel bir hazırlık süreci geçiriyor. Hedefimiz 23-24 Haziran tarihlerinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yapılacak olan Büyük Erkekler 7’li Ragbi Avrupa Konferans 1 müsabakalarında şampiyon olarak bir üst lige çıkmak. Geçtiğimiz günlerde Hırvatistan’ın Zagreb kentinde yapılan Avrupa 7’li Kadın Ragbi Konferans 1 Şampiyonasında 2’ncilik elde ederek bir üst lige çıkmayı başararak önemli bir şampiyonluğa imza atan Türkiye Ragbi Federasyonu 22 Haziran Bosna Hersek\'de gerçekleşecek olan Büyük Erkekler Avrupa 7’li Ragbi Konferans 1 Şampiyonasında aynı başarıyı göstererek ülkemiz adına önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor\" dedi.

Mili takım 22 Haziran’da Samsun’daki çalışmalarını tamamlayarak Bosna Hersek‘e gidecek.

(FOTOĞRAFLI)