Raftinge bayram dopingi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı\'nda devam eden rafting sezonu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde daha da hareketlenecek. Gün içinde 1500\'ün üzerinde rafting botunun tura çıktığı kanyonda, seferler bayram tatilinde ikiye katlanacak.

İranlı ve Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Köprülü Kanyon rafting turlarında, Almanların yanı sıra yerli turistleri de görmek mümkün. Sabah erken saatlerden itibaren yüzlerce zodyak rafting botunun suya indiği Köprülü Kanyon\'da su sıcaklığının 5 derece olması, raftingcilere soğuk ve adrenalini yüksek saatler yaşatıyor. Suyun soğukluğu, turistleri çeken başlıca nedenler arasında.

Aktivraft sahibi Necmi Aksu, sezon açılışından bu yana müşteri profilinde yükseliş olduğunu, Ramazan Bayramı\'na oranla Kurban Bayramı\'nda ilginin daha yüksek olacağını düşündüklerini belirtti. 2017 sezonunda 500 binin üzerinde yerli yabancı turistin rafting yaptığını hatırlatan Aksu, \"Bu sezon sonunda 800 bin rakamına ulaşmayı istiyoruz. Şu anda geçen yılın rakamlarını yakaladık. Benim firmam ve diğer tüm firmalar, gün içinde seferlerine hiç durmadan devam ediyor. Köprülü Kanyon için, bölge turizmi için gece gündüz çalışıyoruz\" dedi.

Bünyelerinde 300\'ün üzerinde rafting botunun hazır beklediğini anlatan Necmi Aksu, yedek botları da devreye soktuklarını söyledi. 8 ile 12 kişiyi taşıyabilen zodyat botların rafting için en önemli ekipman olduğunu vurgulayan Aksu, \"Rafting yapacak turistlere koruma ekipmanlarını biz temin ediyoruz. Can yeleği ve başlık takmadan bota binmeleri yasak. Bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Sabah ve öğle olmak üzere iki tur saatimiz var. Bayram süresince ara çıkışlar yapacağız\" dedi.

Rafting tur ücretlerinin 40 ile 60 TL arasında değiştiğini de hatırlatan Aksu, \"Bayram ile birlikte Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Eskişehir, Kayseri gibi şehirlerden binlerce turist gelecek. Manavgat, Side, Kundu, Belek bölgelerindeki otellerin doluluk oranı neredeyse yüzde 100\'e ulaştı. Aktivraft bünyesindeki otelimiz de şimdiden doldu. Bu ilgiden rafting etkinliklerinin payını almaması mümkün değil. Saatler süren heyecan ve adrenalin, tatilcinin arayıp bulamadığı bir şey. Özellikle Antalya sıcağında buz gibi suda yüzmek, mola noktalarında su atlayışları yapmak insanları mutlu ederek motivasyonlarını yükseltiyor\" diye konuştu.

Aksu, gün içinde 1500\'ün üzerinde rafting botunun tura çıktığını, bayram tatiliyle seferlerin iki katına yükselmesini beklediklerini kaydetti.

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